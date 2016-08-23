Як у Володимирі святкуватимуть День Незалежності
Сьогодні, 18:15
Мешканців міста Володимира-Волинського і району запрошують відсвяткувати День Державного Прапора України та 27 річницю незалежності України.
Зокрема, у Володимир-Волинському районі районі 23 серпня – у всіх сільських та Устилузькій міській радах на День Прапора України відбудеться урочисте підняття стягу, - пише Район. Володимир-Волинський.
24 серпня – на День Незалежності, у всіх центральних садибах громад та подекуди у старостинських округах, відбудеться низка заходів: урочисті концерти, спортивні змагання та дитячі розваги.
Із програмою святкування мешканців кожної ради ознайомлять додатково.
У місті Володимирі-Волинському святкові заходи розпочнуться 23 серпня 2018 року, о 9.00, урочистим підняттям Державного Прапору України у парку «Слов’янський».
О 14.00 год. у культурно – мистецькому центрі міста відбудуться урочисті збори та святковий концерт.
24 серпня жителів міста запрошують долучитись до:
11.00 – змагання з пляжного волейболу (майданчик для гри у волейбол біля р. Луга, по вул. Степана Бандери);
12.00 – дитяче свято «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» (культурно – мистецький центр);
16.00 – міське свято «Вишиванка – оберіг України» (біля культурно –мистецького центру):
- показ колекцій вишиваного одягу;
- конкурс «Родина у вишиванці»;
- концерт.
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Зокрема, у Володимир-Волинському районі районі 23 серпня – у всіх сільських та Устилузькій міській радах на День Прапора України відбудеться урочисте підняття стягу, - пише Район. Володимир-Волинський.
24 серпня – на День Незалежності, у всіх центральних садибах громад та подекуди у старостинських округах, відбудеться низка заходів: урочисті концерти, спортивні змагання та дитячі розваги.
Із програмою святкування мешканців кожної ради ознайомлять додатково.
У місті Володимирі-Волинському святкові заходи розпочнуться 23 серпня 2018 року, о 9.00, урочистим підняттям Державного Прапору України у парку «Слов’янський».
О 14.00 год. у культурно – мистецькому центрі міста відбудуться урочисті збори та святковий концерт.
24 серпня жителів міста запрошують долучитись до:
11.00 – змагання з пляжного волейболу (майданчик для гри у волейбол біля р. Луга, по вул. Степана Бандери);
12.00 – дитяче свято «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» (культурно – мистецький центр);
16.00 – міське свято «Вишиванка – оберіг України» (біля культурно –мистецького центру):
- показ колекцій вишиваного одягу;
- конкурс «Родина у вишиванці»;
- концерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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