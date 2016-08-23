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Як у Володимирі святкуватимуть День Незалежності

Як у Володимирі святкуватимуть День Незалежності
Мешканців міста Володимира-Волинського і району запрошують відсвяткувати День Державного Прапора України та 27 річницю незалежності України.

Зокрема, у Володимир-Волинському районі районі 23 серпня – у всіх сільських та Устилузькій міській радах на День Прапора України відбудеться урочисте підняття стягу, - пише Район. Володимир-Волинський.

24 серпня – на День Незалежності, у всіх центральних садибах громад та подекуди у старостинських округах, відбудеться низка заходів: урочисті концерти, спортивні змагання та дитячі розваги.
Із програмою святкування мешканців кожної ради ознайомлять додатково.

У місті Володимирі-Волинському святкові заходи розпочнуться 23 серпня 2018 року, о 9.00, урочистим підняттям Державного Прапору України у парку «Слов’янський».

О 14.00 год. у культурно – мистецькому центрі міста відбудуться урочисті збори та святковий концерт.

24 серпня жителів міста запрошують долучитись до:

11.00 – змагання з пляжного волейболу (майданчик для гри у волейбол біля р. Луга, по вул. Степана Бандери);

12.00 – дитяче свято «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» (культурно – мистецький центр);

16.00 – міське свято «Вишиванка – оберіг України» (біля культурно –мистецького центру):

- показ колекцій вишиваного одягу;
- конкурс «Родина у вишиванці»;
- концерт.

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Теги: анонс, День Незалежності
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