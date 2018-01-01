На Волинь на пленер художників з'їхались митці з усієї України
Сьогодні, 12:44
У селі Мельники на Шацьких озерах 15 серпня відбулось урочисте відкриття пленеру художників, для якого гостинно відчинили двері господарі чудової садиби Роксолана та Остап Патики.
На відкриття пленеру прибули гості з Києва, Львова та Луцька – президент Національної академії мистецтв України Чебикін Андрій Володимирович, очільник західного регіонального центру Національної академії мистецтв України Бокотей Андрій Андрійович, академік, завідувач кафедри історії та теорії мистецтв Львівської Національної академії мистецтв Стельмащук Галина Григорівна та інші.
За дорученням голови Волинської ОДА Олександра Савченка начальник управління культури Валерій Дмитрук передав почесну грамоту Галині Стельмащук, яка є знаною волинянкою, відомою дослідницею історії українського народного вбрання з нагоди її ювілею.
Під час урочистостей Андрій Чебикін запропонував назвати пленер іменем народного художника України Володимира Патика, адже саме він придбав землю у Мельниках для розвитку художньої творчості молодих майстрів. Гості з Луцька отримали від господарів у подарунок альбом "В.Патик. Малярство. Графіка" - двотомне видання, яке висвітлює життєвий і творчий шлях В.Патика, мистецькі пошуки художника та вироблення власного художнього стилю.
По закінченню пленеру у Львові буде експонуватись виставка робіт учасників пленеру, яку організатори згодом привезуть до Луцька.
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На відкриття пленеру прибули гості з Києва, Львова та Луцька – президент Національної академії мистецтв України Чебикін Андрій Володимирович, очільник західного регіонального центру Національної академії мистецтв України Бокотей Андрій Андрійович, академік, завідувач кафедри історії та теорії мистецтв Львівської Національної академії мистецтв Стельмащук Галина Григорівна та інші.
За дорученням голови Волинської ОДА Олександра Савченка начальник управління культури Валерій Дмитрук передав почесну грамоту Галині Стельмащук, яка є знаною волинянкою, відомою дослідницею історії українського народного вбрання з нагоди її ювілею.
Під час урочистостей Андрій Чебикін запропонував назвати пленер іменем народного художника України Володимира Патика, адже саме він придбав землю у Мельниках для розвитку художньої творчості молодих майстрів. Гості з Луцька отримали від господарів у подарунок альбом "В.Патик. Малярство. Графіка" - двотомне видання, яке висвітлює життєвий і творчий шлях В.Патика, мистецькі пошуки художника та вироблення власного художнього стилю.
По закінченню пленеру у Львові буде експонуватись виставка робіт учасників пленеру, яку організатори згодом привезуть до Луцька.
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