На Волинь на пленер художників з'їхались митці з усієї України

У селі Мельники на Шацьких озерах 15 серпня відбулось урочисте відкриття пленеру художників, для якого гостинно відчинили двері господарі чудової садибитаНа відкриття пленеру прибули гості з Києва, Львова та Луцька – президент Національної академії мистецтв України, очільник західного регіонального центру Національної академії мистецтв України, академік, завідувач кафедри історії та теорії мистецтв Львівської Національної академії мистецтвта інші.За дорученням голови Волинської ОДА Олександра Савченка начальник управління культурипередав почесну грамоту Галині Стельмащук, яка є знаною волинянкою, відомою дослідницею історії українського народного вбрання з нагоди її ювілею.Під час урочистостей Андрій Чебикін запропонував назвати пленер іменем народного художника України, адже саме він придбав землю у Мельниках для розвитку художньої творчості молодих майстрів. Гості з Луцька отримали від господарів у подарунок альбом "В.Патик. Малярство. Графіка" - двотомне видання, яке висвітлює життєвий і творчий шлях В.Патика, мистецькі пошуки художника та вироблення власного художнього стилю.По закінченню пленеру у Львові буде експонуватись виставка робіт учасників пленеру, яку організатори згодом привезуть до Луцька.