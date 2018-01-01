На Волині викрили нелегальну заправку
Сьогодні, 13:39
На Волині фіскали припинили незаконну діяльність підпільної автозаправної станції.
Відтак встановлено, що житель одного із населених пунктів Маневицького району організував незаконну діяльність, пов'язану з реалізацією дизельного пального невідомого походження, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.
Так, в рамках кримінального провадження співробітники податкової міліції Волині на підставі ухвали суду провели обшук на території, де зосереджувалася нелегальна діяльність.
За результатами проведених заходів вилучено з незаконного обігу майже 3000 літрів дизельного пального.
На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.
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Відтак встановлено, що житель одного із населених пунктів Маневицького району організував незаконну діяльність, пов'язану з реалізацією дизельного пального невідомого походження, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.
Так, в рамках кримінального провадження співробітники податкової міліції Волині на підставі ухвали суду провели обшук на території, де зосереджувалася нелегальна діяльність.
За результатами проведених заходів вилучено з незаконного обігу майже 3000 літрів дизельного пального.
На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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