На Волині викрили нелегальну заправку





Відтак встановлено, що житель одного із населених пунктів Маневицького району організував незаконну діяльність, пов'язану з реалізацією дизельного пального невідомого походження, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.



Вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.



Так, в рамках кримінального провадження співробітники податкової міліції Волині на підставі ухвали суду провели обшук на території, де зосереджувалася нелегальна діяльність.



За результатами проведених заходів вилучено з незаконного обігу майже 3000 літрів дизельного пального.



На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині фіскали припинили незаконну діяльність підпільної автозаправної станції.Відтак встановлено, що житель одного із населених пунктів Маневицького району організував незаконну діяльність, пов'язану з реалізацією дизельного пального невідомого походження, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.Вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.Так, в рамках кримінального провадження співробітники податкової міліції Волині на підставі ухвали суду провели обшук на території, де зосереджувалася нелегальна діяльність.За результатами проведених заходів вилучено з незаконного обігу майже 3000 літрів дизельного пального.На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

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