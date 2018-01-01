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На Волині викрили нелегальну заправку

На Волині викрили нелегальну заправку
На Волині фіскали припинили незаконну діяльність підпільної автозаправної станції.

Відтак встановлено, що житель одного із населених пунктів Маневицького району організував незаконну діяльність, пов'язану з реалізацією дизельного пального невідомого походження, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.

Так, в рамках кримінального провадження співробітники податкової міліції Волині на підставі ухвали суду провели обшук на території, де зосереджувалася нелегальна діяльність.

За результатами проведених заходів вилучено з незаконного обігу майже 3000 літрів дизельного пального.

На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.


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Теги: фіскали, АЗС
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