Провокували: атовці заявляють про некоректну поведінку під час інциденту з самопідпалом у Луцьку





Про це заявили під час прес-конференції 16 серпня побратими чоловіка.



За словами атовця Сергія Ліманова, жінка з екіпажу поліції провокувала хлопця на підпал, кажучи «Підпалюй, ти нічого цим не вирішиш».



«Можливо, вона гарно стріляє, чи бігає, але в тій стресовій ситуації вона не вміє себе поводити», - мовив атовець. За його словами, дії, коли хлопця «намагалися» взяти на слабо, могли б призвести до найстрашніших наслідків.



«Він виглядав спокійно, робив все зважено...Кричати це було не варто», - додав Ліманов. Також він розповів, що поряд проїжджав автомобіль, із якого вийшов чоловік, який намагався розрадити хлопця та вирішити ситуацію.



«Перший екіпаж вів себе дуже і дуже правильно, але коли приїжджали ще, ще і ще, ситуація почала втрачати контроль», - розповів Ліманов. Так, коли до хлопця почали підходити, він почав доливати бензин.



Атовець із позивним «Сквотер» додав, що після вчорашньої ситуації не розуміє, за що він воював. За його словами, пізніше сміявся водій швидкої, який прибув на місце, а пожежники пропонували збити хлопця потужним струменем із брандспойта, що могло б його травмувати.



«Я не знаю, в якій країні ми живем і за що я воював», - додав боєць.



Нагадаємо, чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал. Незабаром повідомили деталі інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора під стінами Луцькради, де атовець намагався вчинити самопідпал, представниця правоохоронних органів «провокувала» хлопця, кажучи, що підпалом він нічого не вирішить.Про це заявили під час прес-конференції 16 серпня побратими чоловіка.За словами атовця, жінка з екіпажу поліції провокувала хлопця на підпал, кажучи «Підпалюй, ти нічого цим не вирішиш».«Можливо, вона гарно стріляє, чи бігає, але в тій стресовій ситуації вона не вміє себе поводити», - мовив атовець. За його словами, дії, коли хлопця «намагалися» взяти на слабо, могли б призвести до найстрашніших наслідків.«Він виглядав спокійно, робив все зважено...Кричати це було не варто», - додав Ліманов. Також він розповів, що поряд проїжджав автомобіль, із якого вийшов чоловік, який намагався розрадити хлопця та вирішити ситуацію.«Перший екіпаж вів себе дуже і дуже правильно, але коли приїжджали ще, ще і ще, ситуація почала втрачати контроль», - розповів Ліманов. Так, коли до хлопця почали підходити, він почав доливати бензин.Атовець із позивним «Сквотер» додав, що після вчорашньої ситуації не розуміє, за що він воював. За його словами, пізніше сміявся водій швидкої, який прибув на місце, а пожежники пропонували збити хлопця потужним струменем із брандспойта, що могло б його травмувати.«Я не знаю, в якій країні ми живем і за що я воював», - додав боєць.Нагадаємо, чоловік. Незабаром опублікували фото з місця події та

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