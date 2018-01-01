На Волині троє юнаків «свиснули» велосипеди
Сьогодні, 13:28
У Шацькому районі з території обійстя місцевого жителя зловмисники викрали два велосипеди.
Сьогодні вночі зловмисники викрали з подвір’я 42-річного жителя села Мельники два велосипеди, завантажили їх у автомобіль «Ford» і втекли, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Сума завданих матеріальних збитків становить 25 тис. грн. Потерпілий звернувся за допомогою до поліції.
Правоохоронці оперативно затримали автомобіль зловмисників та вилучили викрадене ними майно. Правопорушниками виявилися троє жителів Нововолинська віком 17-19 років.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років.
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Сьогодні вночі зловмисники викрали з подвір’я 42-річного жителя села Мельники два велосипеди, завантажили їх у автомобіль «Ford» і втекли, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Сума завданих матеріальних збитків становить 25 тис. грн. Потерпілий звернувся за допомогою до поліції.
Правоохоронці оперативно затримали автомобіль зловмисників та вилучили викрадене ними майно. Правопорушниками виявилися троє жителів Нововолинська віком 17-19 років.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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