«Інвестор» показав новий будинок*





Відповідні фото опублікував у Facebook керівник компанії Андрій Разумовський, - пише



Зауважимо, що в дописі не йдеться, в якому саме місті на Волині знаходиться новобудова.



«Як вам такий стиль?» – цікавиться в користувачів Андрій Разумовський.





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