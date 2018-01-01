«Інвестор» показав новий будинок*
Сьогодні, 13:55
Будівельна компанія «Інвестор» презентувала новий будинок.
Відповідні фото опублікував у Facebook керівник компанії Андрій Разумовський, - пише Перший.
Зауважимо, що в дописі не йдеться, в якому саме місті на Волині знаходиться новобудова.
«Як вам такий стиль?» – цікавиться в користувачів Андрій Разумовський.
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Відповідні фото опублікував у Facebook керівник компанії Андрій Разумовський, - пише Перший.
Зауважимо, що в дописі не йдеться, в якому саме місті на Волині знаходиться новобудова.
«Як вам такий стиль?» – цікавиться в користувачів Андрій Разумовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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