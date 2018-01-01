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«Інвестор» показав новий будинок*

«Інвестор» показав новий будинок*
Будівельна компанія «Інвестор» презентувала новий будинок.

Відповідні фото опублікував у Facebook керівник компанії Андрій Разумовський, - пише Перший.

Зауважимо, що в дописі не йдеться, в якому саме місті на Волині знаходиться новобудова.

«Як вам такий стиль?» – цікавиться в користувачів Андрій Разумовський.

«Інвестор» показав новий будинок*
«Інвестор» показав новий будинок*
«Інвестор» показав новий будинок*
«Інвестор» показав новий будинок*

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Теги: Інвестор, будівництво
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