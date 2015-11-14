У Ковелі водій за 400 гривень хотів відкупитися від патрульних

У Ковелі водій-порушних хотів дати патрульному хабара.Учора співробітники патрульної поліції у Ковелі зупинили автомобіль під керуванням 48-річного жителя району за порушення Правил дорожнього руху. Аби уникнути відповідальності чоловік запропонував поліцейському неправомірну вигоду у розмірі 400 грн., - повідомили у прес-службі волинської поліції.Подія трапилася по обіді 15 серпня. Під час патрулювання по вулиці Володимирській у Ковелі поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 48-річного волинянина за порушення Правил дорожнього руху.Чоловік, аби уникнути відповідальності запропонував поліцейському 400 грн. неправомірної вигоди. Поліцейський на місце події викликав слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції, яка зафіксувала правопорушення.Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, від двох до чотирьох років позбавлення волі із спеціальною конфіскацією.