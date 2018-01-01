Він не хотів нікому зашкодити, - атовець про спробу самопідпалу побратима у Луцьку

Атовці закликають журналістів не маніпулювати - луцький атовець «Ганс», який хотів вчинити самопідпал під стінами Луцької міської ради, не хотів вчиняти теракту. Адже він наголошував, що не хоче нікому зашкодити та просив не підходити ближче.Про це під час прес-конференції 16 серпня повідомили побратими бійця.За словами атовця, питання про «теракт» підняла журналіст ТКР «Аверс» під стінами психіатричної лікарні, куди привезли «Ганса».«Журналіст «Аверсу» особисто мене спитала, чому він хотів скоїти цей теракт», - зауважив атовець. Тому він вважає, що інформацію можуть подати перекручено. Ліманов запевнив - «Ганс» не хотів нікому зашкодити, про що публічно повідомляв.«Хто буде називати «Ганса» терористом - хай захлибнеться. Він просив - люди не підходьте, я нікому не хочу завдати шкоди», - розповів атовець Сергій Ліманов, який був на місці події.Однак, на думку бійця, поведінка щодо «Ганса» не завжди була коректна – мовляв, те, що його зазнали у глухий кут, було неправильним.