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Молоді медики Волині масово виїжджають за кордон

Молоді медики Волині масово виїжджають за кордон
У волинських медзакладах спостерігають тенденцію відтоку молодих спеціалістів.

Про це стало відомо у четвер, 16 серпня, під час засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, - повідомляє Волинська правда.

Заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Валерій Руцький, під час свого виступу зазначив, що в області є 44 ФАПи, які не укомплектовані жодним медичним працівником. Також 10 із 140 амбулаторій підлягають першочерговому укомплектуванню.

«Спостерігається тенденція у відтоці молодих спеціалістів, які масово звільняються за власним бажанням. Така сама тенденція спостерігається і з молодшим медичним персоналом. Це спричинено низькою заробітною платою. Для початкового лікаря мінімальна зарплата – 3200 гривень. Тому лікарі їдуть закордон і шукають інші джерела прибутку. В нас є три медколеджі, але кожного року конкурс зменшується. Це дуже проблемне та болюче питання», – зазначив заступник головного медика області

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Теги: медицина. Волинь
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Коментарі 1
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За копійки ніхто працювати не буде ,скоро залишимося без лікарів .Деградація повна ,зато купка олігархів керує всім в Украіні і по останніх опитуваннях, так буде продовжуватись ,бо лох.торат знову буде обирати тих самих бидляків які довели краіну до цього стану .
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