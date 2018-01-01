Молоді медики Волині масово виїжджають за кордон





Про це стало відомо у четвер, 16 серпня, під час засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, - повідомляє



Заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Валерій Руцький, під час свого виступу зазначив, що в області є 44 ФАПи, які не укомплектовані жодним медичним працівником. Також 10 із 140 амбулаторій підлягають першочерговому укомплектуванню.



«Спостерігається тенденція у відтоці молодих спеціалістів, які масово звільняються за власним бажанням. Така сама тенденція спостерігається і з молодшим медичним персоналом. Це спричинено низькою заробітною платою. Для початкового лікаря мінімальна зарплата – 3200 гривень. Тому лікарі їдуть закордон і шукають інші джерела прибутку. В нас є три медколеджі, але кожного року конкурс зменшується. Це дуже проблемне та болюче питання», – зазначив заступник головного медика області

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинських медзакладах спостерігають тенденцію відтоку молодих спеціалістів.Про це стало відомо у четвер, 16 серпня, під час засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, - повідомляє Волинська правда Заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА, під час свого виступу зазначив, що в області є 44 ФАПи, які не укомплектовані жодним медичним працівником. Також 10 із 140 амбулаторій підлягають першочерговому укомплектуванню.«Спостерігається тенденція у відтоці молодих спеціалістів, які масово звільняються за власним бажанням. Така сама тенденція спостерігається і з молодшим медичним персоналом. Це спричинено низькою заробітною платою. Для початкового лікаря мінімальна зарплата – 3200 гривень. Тому лікарі їдуть закордон і шукають інші джерела прибутку. В нас є три медколеджі, але кожного року конкурс зменшується. Це дуже проблемне та болюче питання», – зазначив заступник головного медика області

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