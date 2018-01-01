Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 серпня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Магазин

м. Володимир-Волинський, вул. Лисенка, Стефаника, Н.Хасевича

2. 09:00 – 17:00

Дитячий садок, школа с. Рогожани, вул. Молодіжна, Косовського, Незалежності



Іваничівський район



1. 09:30 – 16:00

ФОП-Іванчук,ФОП Савчук, ФОП Глазов с.Павлівка вул.Незалежності

2. 10:00 – 15:30

ФОП-Воробей, ФОП Марчук, школа с.Бужанка вул.Кордзонюка, Перемоги



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 15:00

с.Підбороччя: Школа, ПП Мацик Л.В., Бібліотека, Медпункт, Молитовний будинок, Церква, Поштове відділення, ПП Кашуба Н.Т., ПП Хитрик В.К.

с.Черче, вул.. Кобилянка, вул. Центральна, вул. Щитинська. с.Підбороччя

2. 10:00 – 16:10

К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс), Свято – Стрітенський жіночий монастир.

с.Михнівка



Ківерцівський район



1. 08:30 – 16:30

КТП-134 Л-2 с.Прилуцьке

вул.Радянська, буд.61-101(непарні0, буд.94-102(парні),132,144



Ковельський район



1. 09:00 – 17:00

ФОП Калибоверда І. Ф.,

ФОП Сандлер В. Я.,

ФГ "Симфонія",

Ковельське МТМО,

ФОП Марчук Р. А.,

ФОП Романюк В. В.,

Ковельське Райво,

Вол. дирекція УДППЗ,

Свято-Миколаївська церква,

Релігійна громада УПЦ,

Львівська залізниця,

ВАТ "Родючість",

ТзОВ "Лапаст",

ТзОВ "ВКФ Будсервіс",

ФГ "Агро-Плюс",

ФОП Тарасюк І. М.,

ПАТ "Дубномолоко",

ТзОВ "АСТЕЛІТ",

ТзОВ "ВКП "Каскад",

ФОП Мельничук Л. В.,

ФОП Єрьоменко О. О.,

ФОП Мороз Н. Ф.,

Громада ЄХБ Волошки,

СТзОВ ім. Л. Українки,

ДП "Західтранс",

ФОП Самчук Л. П.,

СТзОВ «Білинське»,

ФОП Солов'янчук А. Ф.,

Ковельське СЛАТ "Тур",

СТзОВ «Васюти»,

ФО Ющик С. Я.,

ФОП Ревчук В. О.,

ФОП Спичак М. І.,

Дубівське СТ,

Церква с. Скулин,

Релігійна грома ЄХБ Скулин,

ФОП Коваль О. С.,

ДП "Ков. Лісове господарство",

ФОП Хороших О. А.,

СВК "Світанок",

ФОП Яцків Г. М.,

Ф. О. Хом'як О. Я.,

ФОП Приступа А. В.,

СВК "Світанок",

ФОП Ткачук О. В.,

ПАТ "Укртелеком",

Ковельське п-во вет. медицини,

ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР",

ПзІІ "Лукойл-Україна",

ПАТ "Ковельське ПМК-62",

ТзОВ "Ліси Волині",

Сад. масив "Урожай",

МПП "Козацька застава",

Сад . масив "Будівельник". с. Колодяжне,

с. Будище,

с. Любитів,

с. Волошки,

с. Білин,

с.Стеблі ,

с.Уховецьк,

с. Скулин,

м. Ковель, вул. Грушевського, 106, 102, вул. Варшавська.



Локачинський район



1. 09:00 – 15:45

с.Войнин (ферма)



Луцький район



1. 09:00 – 16:00

с. Садів вул. Незалежності 1-4

2. 09:30 – 17:00 СВК «Урожай» - Ферма 2 с. Забороль, вул. Польова



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-91 09:00 – 16:00 Магазин Торговий кіоск Музична школа

м. Любомль вул,Червоної Армії Прикордонників Гоголя,Чапаєва Наталії Ужвій



2. 09:00 – 16:00

с. Піща вул. Центральна Прикордонників

3 ктп 259 ктп 255 09:00 – 16:00 магазин с. Світязь вул Миру Вереснева 8 березня Жовтнева



Любешівський район





1. 10:00-17:00

побут с. Пожіг, вул. 1-го Травня

2. 10:00-17:00 Дитячий садок, магазин ФОП Михалик С.Г., побут с. Цир, вул. Перемоги

3. 10:00-17:00

Магазин В-Глушанське сільпо, ФАП, бригада № 2, побут с. Хутомир, вул. Миру (частково).



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

АЗС «Укрнафта», ВУКГ, автосервіс, Будінвест, адмін. приміщення, автостоянка, зал царства «Свідків Єгови», магазин «Автозапчастини», костел, мойка СТО м.Нововолинськ

вул.Лісна, 7, 8

вул.Молодогвардійців, 49, 55, 59-63, 69, 60

2. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Нестерова, 3-19а, 2-10

вул.Транспортна



Рожищенський район



1. 09:00 – 17:00

с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова

2 КТП-285 09:00 – 17:00 с.Малинівка школа, пошта, клуб, ФАП с.Малинівка, вул. Центральна, Садова

3 Л71-02 09:00 – 17:00 с.Малинівка(повністю)

с.Марянівка(повністю)

с.Трилісці(повністю)

с.Линівка(повністю) с.Малинівка(повністю)

с.Марянівка(повністю)

с.Трилісці(повністю)

с.Линівка(повністю)

4 Л30-01 09:00 – 17:00 с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю)

с.Копачівка(повністю)

с.Тростянка(повністю)

с.Іванчиці(повністю)

с.Башова(повністю)

с.Уляники(повністю)

с.Озденіж(повністю)

с.Григорівка(повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю)

с.Копачівка(повністю)

с.Тростянка(повністю)

с.Іванчиці(повністю)

с.Башова(повністю)

с.Уляники(повністю)

с.Озденіж(повністю)

с.Григорівка(повністю)



Турійський район



1. 09:00-16:30

Овлочинська с/р- адмінприміщення, БК, ТзОВ «Заповіт новий» - контора, магазин, гуртожиток, АТС, пошта, ТРСТ, ФОП Романюк Л.Б.- магазин, церква, школа с.Овлочин.

2. 11:00-15:00

с.Ставок

3. 09:00-16:30

ФГ «Трипілля ЛММ» - виробн.комплекс, СТзОВ «ім.Л.Українки - зернотік с.Н.Двір





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 17 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Магазинм. Володимир-Волинський, вул. Лисенка, Стефаника, Н.Хасевича2. 09:00 – 17:00Дитячий садок, школа с. Рогожани, вул. Молодіжна, Косовського, Незалежності1. 09:30 – 16:00ФОП-Іванчук,ФОП Савчук, ФОП Глазов с.Павлівка вул.Незалежності2. 10:00 – 15:30ФОП-Воробей, ФОП Марчук, школа с.Бужанка вул.Кордзонюка, Перемоги1. 10:00 – 15:00с.Підбороччя: Школа, ПП Мацик Л.В., Бібліотека, Медпункт, Молитовний будинок, Церква, Поштове відділення, ПП Кашуба Н.Т., ПП Хитрик В.К.с.Черче, вул.. Кобилянка, вул. Центральна, вул. Щитинська. с.Підбороччя2. 10:00 – 16:10К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс), Свято – Стрітенський жіночий монастир.с.Михнівка1. 08:30 – 16:30КТП-134 Л-2 с.Прилуцькевул.Радянська, буд.61-101(непарні0, буд.94-102(парні),132,1441. 09:00 – 17:00ФОП Калибоверда І. Ф.,ФОП Сандлер В. Я.,ФГ "Симфонія",Ковельське МТМО,ФОП Марчук Р. А.,ФОП Романюк В. В.,Ковельське Райво,Вол. дирекція УДППЗ,Свято-Миколаївська церква,Релігійна громада УПЦ,Львівська залізниця,ВАТ "Родючість",ТзОВ "Лапаст",ТзОВ "ВКФ Будсервіс",ФГ "Агро-Плюс",ФОП Тарасюк І. М.,ПАТ "Дубномолоко",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ТзОВ "ВКП "Каскад",ФОП Мельничук Л. В.,ФОП Єрьоменко О. О.,ФОП Мороз Н. Ф.,Громада ЄХБ Волошки,СТзОВ ім. Л. Українки,ДП "Західтранс",ФОП Самчук Л. П.,СТзОВ «Білинське»,ФОП Солов'янчук А. Ф.,Ковельське СЛАТ "Тур",СТзОВ «Васюти»,ФО Ющик С. Я.,ФОП Ревчук В. О.,ФОП Спичак М. І.,Дубівське СТ,Церква с. Скулин,Релігійна грома ЄХБ Скулин,ФОП Коваль О. С.,ДП "Ков. Лісове господарство",ФОП Хороших О. А.,СВК "Світанок",ФОП Яцків Г. М.,Ф. О. Хом'як О. Я.,ФОП Приступа А. В.,СВК "Світанок",ФОП Ткачук О. В.,ПАТ "Укртелеком",Ковельське п-во вет. медицини,ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР",ПзІІ "Лукойл-Україна",ПАТ "Ковельське ПМК-62",ТзОВ "Ліси Волині",Сад. масив "Урожай",МПП "Козацька застава",Сад . масив "Будівельник". с. Колодяжне,с. Будище,с. Любитів,с. Волошки,с. Білин,с.Стеблі ,с.Уховецьк,с. Скулин,м. Ковель, вул. Грушевського, 106, 102, вул. Варшавська.1. 09:00 – 15:45с.Войнин (ферма)1. 09:00 – 16:00с. Садів вул. Незалежності 1-42. 09:30 – 17:00 СВК «Урожай» - Ферма 2 с. Забороль, вул. Польова1. КТП-91 09:00 – 16:00 Магазин Торговий кіоск Музична школам. Любомль вул,Червоної Армії Прикордонників Гоголя,Чапаєва Наталії Ужвій2. 09:00 – 16:00с. Піща вул. Центральна Прикордонників3 ктп 259 ктп 255 09:00 – 16:00 магазин с. Світязь вул Миру Вереснева 8 березня Жовтнева1. 10:00-17:00побут с. Пожіг, вул. 1-го Травня2. 10:00-17:00 Дитячий садок, магазин ФОП Михалик С.Г., побут с. Цир, вул. Перемоги3. 10:00-17:00Магазин В-Глушанське сільпо, ФАП, бригада № 2, побут с. Хутомир, вул. Миру (частково).1. 09:00-17:00АЗС «Укрнафта», ВУКГ, автосервіс, Будінвест, адмін. приміщення, автостоянка, зал царства «Свідків Єгови», магазин «Автозапчастини», костел, мойка СТО м.Нововолинськвул.Лісна, 7, 8вул.Молодогвардійців, 49, 55, 59-63, 69, 602. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Нестерова, 3-19а, 2-10вул.Транспортна1. 09:00 – 17:00с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова2 КТП-285 09:00 – 17:00 с.Малинівка школа, пошта, клуб, ФАП с.Малинівка, вул. Центральна, Садова3 Л71-02 09:00 – 17:00 с.Малинівка(повністю)с.Марянівка(повністю)с.Трилісці(повністю)с.Линівка(повністю) с.Малинівка(повністю)с.Марянівка(повністю)с.Трилісці(повністю)с.Линівка(повністю)4 Л30-01 09:00 – 17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Копачівка(повністю)с.Тростянка(повністю)с.Іванчиці(повністю)с.Башова(повністю)с.Уляники(повністю)с.Озденіж(повністю)с.Григорівка(повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Копачівка(повністю)с.Тростянка(повністю)с.Іванчиці(повністю)с.Башова(повністю)с.Уляники(повністю)с.Озденіж(повністю)с.Григорівка(повністю)1. 09:00-16:30Овлочинська с/р- адмінприміщення, БК, ТзОВ «Заповіт новий» - контора, магазин, гуртожиток, АТС, пошта, ТРСТ, ФОП Романюк Л.Б.- магазин, церква, школа с.Овлочин.2. 11:00-15:00с.Ставок3. 09:00-16:30ФГ «Трипілля ЛММ» - виробн.комплекс, СТзОВ «ім.Л.Українки - зернотік с.Н.Двір

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