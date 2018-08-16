На Волині «обчистили» квартиру





До поліції звернулася 39-річна жителька міста, котра повідомила, що із її квартири, яка знаходиться у багатоповерхівці на вулиці Луцькій, за час її відсутності зникли гроші та ноутбук, - пише



Під час з'ясування обставин на місці пригоди, правоохоронці встановили, що невідомий злодій до квартири зайшов, підібравши ключа до замка вхідних дверей. Із собою він захопив ноутбук «Азус» та кошти – 150 євро і 200 доларів.



За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі злодія шукають.

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