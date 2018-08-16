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На Волині «обчистили» квартиру

На Волині «обчистили» квартиру
У Володимирі-Волинському невідомі обікрали квартиру.

До поліції звернулася 39-річна жителька міста, котра повідомила, що із її квартири, яка знаходиться у багатоповерхівці на вулиці Луцькій, за час її відсутності зникли гроші та ноутбук, - пише Володимир медіа.

Під час з'ясування обставин на місці пригоди, правоохоронці встановили, що невідомий злодій до квартири зайшов, підібравши ключа до замка вхідних дверей. Із собою він захопив ноутбук «Азус» та кошти – 150 євро і 200 доларів.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі злодія шукають.

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Теги: крадіжка, квартира, Володимир
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