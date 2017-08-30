У Рівному 7-річного хлопчика вбило струмом
Сьогодні, 16:22
У Рівному дитина померла від удару струмом.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.
Сьогодні 16 серпня, близько 14 години до поліції звернулись медики, які повідомили про смерть семирічного хлопчика, який отримав ураження електричним струмом.
За попередньою інформацією двоє дітей, семи та чотирьох років, гралися на вулиці поблизу трансформаторної станції. Старший із хлопчиків взявся за провід із пошкодженою ізоляцією та отримав ураження струмом.
Його доставили до лікарні, однак попри вжитті реанімаційні заходи його життя врятувати не вдалося.
На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.
Сьогодні 16 серпня, близько 14 години до поліції звернулись медики, які повідомили про смерть семирічного хлопчика, який отримав ураження електричним струмом.
За попередньою інформацією двоє дітей, семи та чотирьох років, гралися на вулиці поблизу трансформаторної станції. Старший із хлопчиків взявся за провід із пошкодженою ізоляцією та отримав ураження струмом.
Його доставили до лікарні, однак попри вжитті реанімаційні заходи його життя врятувати не вдалося.
На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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