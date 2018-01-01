На Волині відбудеться Чемпіонат України з крос-триатлону

Чемпіонат України з крос-триатлону (спринт) «Polissia Challenge Cup» відбудеться вже наступної неділі, 26 серпня на теренах Волинського Полісся.Втім, змагання з крос-триатлону відбудуться вперше у статусі Чемпіонату України з цього виду спорту. Тож, участь братимуть не лише аматори, а й високопрофесійні спортсмени.До слова, серед зареєстрованих є не тільки волиняни, а й жителі Полтави, Кривого Рогу, Тернополя, Запоріжжя, Одеси, Києва, Львова, Рівного, Чернівців, а також громадяни Литви та Республіки Білорусь.Захід стартуватиме з Турійського району - мальовничого озера Сомин. Фінішуватимуть - у селі Смідин, центрі Смідинської об’єднаної громади.Спортсмени пропливуть 1 кілометр озером Сомине Турійського району, потім їхатимуть велосипедами 20 кілометрів, і, після цього, ще бігтимуть до фінішу 6 кілометрів. До слова, цього року організаційний комітет змагань збільшив минулорічний призовий фонд до 90 тисяч гривень.Нагадаємо, Чемпіонат України з крос-триатлону «Polissia Challenge Cup» відбудеться задля поширення ідеї активного способу життя, популяризації спорту, пропагування крос-триатлону на Волинському Поліссі, а також задля підвищення туристичної привабливості регіону, шляхом проведення видовищних змагань, які мають велику популярність в світі та Україні.