На Волині спіймали злодія, який обкрадав кладовища

У Луцькому районі поліцейські викрили чоловіка, який скоював крадіжки з кладовища.На початку квітня цього року до поліції із заявою звернулася 65-річна жителька Луцького району. Пенсіонерка повідомила, що із могили на кладовищі у селі Гірка Полонка невідомий викрав чотири секції металевої огорожі, - інформує ГУНП у Волинській області.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Йдеться про наругу над могилою.Згодом поліцейські знайшли крадія. Ним виявився раніше судимий 50-річний житель Луцького району. Викрадене зловмисник здав на скупку брухту.Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєнні щонайменше ще трьох аналогічних злочинів.Досудове розслідування триває.