На Волині спіймали злодія, який обкрадав кладовища
Сьогодні, 16:31
У Луцькому районі поліцейські викрили чоловіка, який скоював крадіжки з кладовища.
На початку квітня цього року до поліції із заявою звернулася 65-річна жителька Луцького району. Пенсіонерка повідомила, що із могили на кладовищі у селі Гірка Полонка невідомий викрав чотири секції металевої огорожі, - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Йдеться про наругу над могилою.
Згодом поліцейські знайшли крадія. Ним виявився раніше судимий 50-річний житель Луцького району. Викрадене зловмисник здав на скупку брухту.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєнні щонайменше ще трьох аналогічних злочинів.
Досудове розслідування триває.
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На початку квітня цього року до поліції із заявою звернулася 65-річна жителька Луцького району. Пенсіонерка повідомила, що із могили на кладовищі у селі Гірка Полонка невідомий викрав чотири секції металевої огорожі, - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Йдеться про наругу над могилою.
Згодом поліцейські знайшли крадія. Ним виявився раніше судимий 50-річний житель Луцького району. Викрадене зловмисник здав на скупку брухту.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєнні щонайменше ще трьох аналогічних злочинів.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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