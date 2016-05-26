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На Волині спіймали злодія, який обкрадав кладовища

На Волині спіймали злодія, який обкрадав кладовища
У Луцькому районі поліцейські викрили чоловіка, який скоював крадіжки з кладовища.

На початку квітня цього року до поліції із заявою звернулася 65-річна жителька Луцького району. Пенсіонерка повідомила, що із могили на кладовищі у селі Гірка Полонка невідомий викрав чотири секції металевої огорожі, - інформує ГУНП у Волинській області.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Йдеться про наругу над могилою.

Згодом поліцейські знайшли крадія. Ним виявився раніше судимий 50-річний житель Луцького району. Викрадене зловмисник здав на скупку брухту.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєнні щонайменше ще трьох аналогічних злочинів.

Досудове розслідування триває.


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Теги: злодій, кладовище
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