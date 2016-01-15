У дитячій поліклініці в Луцьку – передшкільний ажіотаж. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
У Луцькій міській дитячій поліклініці лікарі приймають по 100 пацієнтів замість 30 на день.
Про це повідомила головна лікарка дитячої поліклініки Луцька, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
В останні тижні перед школою, батьки почали активно вести дітей на медогляд.
Місць на прийом до багатьох спеціалістів уже немає, розповіли батьки, з якими знімальній групі вдалося поспілкуватися у медзакладі.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це повідомила головна лікарка дитячої поліклініки Луцька, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
В останні тижні перед школою, батьки почали активно вести дітей на медогляд.
Місць на прийом до багатьох спеціалістів уже немає, розповіли батьки, з якими знімальній групі вдалося поспілкуватися у медзакладі.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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