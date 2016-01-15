У дитячій поліклініці в Луцьку – передшкільний ажіотаж. ВІДЕО





Про це повідомила головна лікарка дитячої поліклініки Луцька, - йдеться у сюжеті



В останні тижні перед школою, батьки почали активно вести дітей на медогляд.



Місць на прийом до багатьох спеціалістів уже немає, розповіли батьки, з якими знімальній групі вдалося поспілкуватися у медзакладі.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській дитячій поліклініці лікарі приймають по 100 пацієнтів замість 30 на день.Про це повідомила головна лікарка дитячої поліклініки Луцька, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині В останні тижні перед школою, батьки почали активно вести дітей на медогляд.Місць на прийом до багатьох спеціалістів уже немає, розповіли батьки, з якими знімальній групі вдалося поспілкуватися у медзакладі.Детальніше - у сюжеті.

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