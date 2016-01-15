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У дитячій поліклініці в Луцьку – передшкільний ажіотаж. ВІДЕО

У дитячій поліклініці в Луцьку – передшкільний ажіотаж. ВІДЕО
У Луцькій міській дитячій поліклініці лікарі приймають по 100 пацієнтів замість 30 на день.

Про це повідомила головна лікарка дитячої поліклініки Луцька, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

В останні тижні перед школою, батьки почали активно вести дітей на медогляд.

Місць на прийом до багатьох спеціалістів уже немає, розповіли батьки, з якими знімальній групі вдалося поспілкуватися у медзакладі.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: освіта, діти, школа, медицина
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