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«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО

«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
Центральний парк, вулиці Коперника, Ветеранів, Декабристів, проспекти Грушевського, Молоді, Соборності, - за цими та іншими адресами луцькі патрульні замальовували написи з рекламою сайтів, через які можуть реалізовуватись наркотичні речовини.

До акції долучилися волонтери, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Громадяни, побачивши поліцейських з фарбою, спочатку реагували неоднозначно, але після роз’яснень схвально оцінювали таку ініціативу.

Нагадаємо, дана акція є всеукраїнською. Задача патрульних – профілактувати подібне, застерігати людей, а головне – убезпечити дітей від споглядання таких сайтів.

«Звісно, тут потрібно системно боротись з проблемою, і ми це розуміємо. Але так ми власним прикладом показуємо, що може зробити кожен: просто взяти фарбу і замалювати шкідливий контент. Таким чином, ми відвертаємо увагу від цих написів», - розповідає інспекторка Ольга Шмігель.

До речі, напередодні інспектори об’їхали місто і зазначили адреси, де є такі написи з рекламою сайтів. Але сьогодні в деяких місцях вони вже були зафарбовані, отже, є свідомі лучани, які також борються з цією проблемою.

Надалі акція триватиме і набуватиме інших масштабів. Зокрема, в разі виявлення таких написів, просимо їх фотографувати і надсилати на електронну адресу: [email protected]
Інспектори одразу виїдуть і зафарбують контент.

Або ж жителі міста самі можуть взятись за подібну добру справу, а також залучити до цього департамент ЖКГ і свої ОСББ.

«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО

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Теги: наркотики, поліція
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Коментарі 2
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Де камери відеофіксації,мать ва..?Гроші крадете,використовуєте не за призначенням,а камери в 2018 р.-дорого.В долі?Є інші пояснення?Обгрунтуйте...
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Замалювали Це добре А зловити СЛАБО!!!
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