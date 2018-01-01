«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО

Центральний парк, вулиці Коперника, Ветеранів, Декабристів, проспекти Грушевського, Молоді, Соборності, - за цими та іншими адресами луцькі патрульні замальовували написи з рекламою сайтів, через які можуть реалізовуватись наркотичні речовини.До акції долучилися волонтери, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Громадяни, побачивши поліцейських з фарбою, спочатку реагували неоднозначно, але після роз’яснень схвально оцінювали таку ініціативу.Нагадаємо, дана акція є всеукраїнською. Задача патрульних – профілактувати подібне, застерігати людей, а головне – убезпечити дітей від споглядання таких сайтів.«Звісно, тут потрібно системно боротись з проблемою, і ми це розуміємо. Але так ми власним прикладом показуємо, що може зробити кожен: просто взяти фарбу і замалювати шкідливий контент. Таким чином, ми відвертаємо увагу від цих написів», - розповідає інспекторкаДо речі, напередодні інспектори об’їхали місто і зазначили адреси, де є такі написи з рекламою сайтів. Але сьогодні в деяких місцях вони вже були зафарбовані, отже, є свідомі лучани, які також борються з цією проблемою.