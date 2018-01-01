«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
Сьогодні, 19:16
Центральний парк, вулиці Коперника, Ветеранів, Декабристів, проспекти Грушевського, Молоді, Соборності, - за цими та іншими адресами луцькі патрульні замальовували написи з рекламою сайтів, через які можуть реалізовуватись наркотичні речовини.
До акції долучилися волонтери, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Громадяни, побачивши поліцейських з фарбою, спочатку реагували неоднозначно, але після роз’яснень схвально оцінювали таку ініціативу.
Нагадаємо, дана акція є всеукраїнською. Задача патрульних – профілактувати подібне, застерігати людей, а головне – убезпечити дітей від споглядання таких сайтів.
«Звісно, тут потрібно системно боротись з проблемою, і ми це розуміємо. Але так ми власним прикладом показуємо, що може зробити кожен: просто взяти фарбу і замалювати шкідливий контент. Таким чином, ми відвертаємо увагу від цих написів», - розповідає інспекторка Ольга Шмігель.
До речі, напередодні інспектори об’їхали місто і зазначили адреси, де є такі написи з рекламою сайтів. Але сьогодні в деяких місцях вони вже були зафарбовані, отже, є свідомі лучани, які також борються з цією проблемою.
Надалі акція триватиме і набуватиме інших масштабів. Зокрема, в разі виявлення таких написів, просимо їх фотографувати і надсилати на електронну адресу: [email protected]
Інспектори одразу виїдуть і зафарбують контент.
Або ж жителі міста самі можуть взятись за подібну добру справу, а також залучити до цього департамент ЖКГ і свої ОСББ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До акції долучилися волонтери, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Громадяни, побачивши поліцейських з фарбою, спочатку реагували неоднозначно, але після роз’яснень схвально оцінювали таку ініціативу.
Нагадаємо, дана акція є всеукраїнською. Задача патрульних – профілактувати подібне, застерігати людей, а головне – убезпечити дітей від споглядання таких сайтів.
«Звісно, тут потрібно системно боротись з проблемою, і ми це розуміємо. Але так ми власним прикладом показуємо, що може зробити кожен: просто взяти фарбу і замалювати шкідливий контент. Таким чином, ми відвертаємо увагу від цих написів», - розповідає інспекторка Ольга Шмігель.
До речі, напередодні інспектори об’їхали місто і зазначили адреси, де є такі написи з рекламою сайтів. Але сьогодні в деяких місцях вони вже були зафарбовані, отже, є свідомі лучани, які також борються з цією проблемою.
Надалі акція триватиме і набуватиме інших масштабів. Зокрема, в разі виявлення таких написів, просимо їх фотографувати і надсилати на електронну адресу: [email protected]
Інспектори одразу виїдуть і зафарбують контент.
Або ж жителі міста самі можуть взятись за подібну добру справу, а також залучити до цього департамент ЖКГ і свої ОСББ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Де камери відеофіксації,мать ва..?Гроші крадете,використовуєте не за призначенням,а камери в 2018 р.-дорого.В долі?Є інші пояснення?Обгрунтуйте...
Замалювали Це добре А зловити СЛАБО!!!
Останні новини
Волинських військових вчили бути бізнесменами. ФОТО
Сьогодні, 19:27
Скасували перший фестиваль вина у Луцьку
Сьогодні, 19:23
«Стоп наркотик!»: як у Луцьку боролися з небезпечною рекламою. ФОТО
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині відбудеться Чемпіонат України з крос-триатлону
Сьогодні, 18:50