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Через свавілля директорки 60 учнів хочуть перейти в іншу школу на Волині

Через свавілля директорки 60 учнів хочуть перейти в іншу школу на Волині
Учні школи села Озеро Ківерцівського району хочуть перейти у навчальний заклад Тростянця через свавілля директорки Світлани Степанюк.

Нагадаємо, директор змусила дев’ятикласника Романа Гембу незаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію з математики. Цей випадок викликав хвилю обурення та змусив заговорити тих, хто раніше боявся сказати про так звану диктатуру Світлани Степанюк.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost директор тростянецької школи Микола Глинський, батьки 60 учнів заявили про наміри перевести своїх дітей до навчального закладу.

"Такого ще не було. Це перший раз в історії школи", - сказав Микола Глинський.

Він висловив сподівання, що керівництво району владнає ситуацію до 1 вересня, однак, якщо її таки не вирішать, школа у Тростянці буде змушена прийняти "новобранців".

"Я зобов'язаний їх прийняти. Чи вмістить школа нових учнів? З горем навпіл. Як ні, то нові класи потрібно буде відкрити. Але одноосібно я рішення приймати не буду, треба порадитися з керівництвом", - відзначив директор.

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Теги: освіта, школа, скандал, Озеро
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Коментарі 1
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як то -змусила? а де інші вчителі були? ті і які приймами цей екзамен. чого зразу це не розголосили? ну вона дає !
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