Через свавілля директорки 60 учнів хочуть перейти в іншу школу на Волині

Світлани Степанюк.



Нагадаємо, директор змусила дев’ятикласника Романа Гембу незаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію з математики. Цей випадок



Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost директор тростянецької школи Микола Глинський, батьки 60 учнів заявили про наміри перевести своїх дітей до навчального закладу.



"Такого ще не було. Це перший раз в історії школи", - сказав Микола Глинський.



Він висловив сподівання, що керівництво району владнає ситуацію до 1 вересня, однак, якщо її таки не вирішать, школа у Тростянці буде змушена прийняти "новобранців".



"Я зобов'язаний їх прийняти. Чи вмістить школа нових учнів? З горем навпіл. Як ні, то нові класи потрібно буде відкрити. Але одноосібно я рішення приймати не буду, треба порадитися з керівництвом", - відзначив директор.

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