Тепло і мокро: 17 серпня захід України накриють дощі з грозами





Згідно з даними



На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +37°.



На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.



У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.



За народним прогнозом, 17 серпня - день Євдокії. Вважалося, що з Євдокії починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків. Сім отроків сім дощів несуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На заході у п'ятницю пройдуть дощі з грозами.Згідно з даними Погода УНІАН , 17 серпня в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +37°.На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.За народним прогнозом, 17 серпня - день Євдокії. Вважалося, що з Євдокії починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків. Сім отроків сім дощів несуть.

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