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Тепло і мокро: 17 серпня захід України накриють дощі з грозами

Тепло і мокро: 17 серпня захід України накриють дощі з грозами
На заході у п'ятницю пройдуть дощі з грозами.

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +37°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.

За народним прогнозом, 17 серпня - день Євдокії. Вважалося, що з Євдокії починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків. Сім отроків сім дощів несуть.


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Теги: погода, прогноз
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