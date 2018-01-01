Тепло і мокро: 17 серпня захід України накриють дощі з грозами
Сьогодні, 17:50
На заході у п'ятницю пройдуть дощі з грозами.
Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.
На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +37°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.
У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.
За народним прогнозом, 17 серпня - день Євдокії. Вважалося, що з Євдокії починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків. Сім отроків сім дощів несуть.
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Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.
На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +37°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.
У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.
За народним прогнозом, 17 серпня - день Євдокії. Вважалося, що з Євдокії починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків. Сім отроків сім дощів несуть.
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