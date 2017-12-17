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Волинських військових вчили бути бізнесменами. ФОТО

Волинських військових вчили бути бізнесменами. ФОТО
У Луцьку вручили дипломи військовослужбовцям, звільненим в запас, котрі пройшли курс професійної перепідготовки, що проводився за фінансової підтримки НАТО в Україні.

Про це повідомили на сайті луцької мерії.

Привітати випускників до приміщення бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки завітали менеджер Програми НАТО-Україна з соціальної адаптації військовослужбовців Крістофер Штаудт, виконавчий керівник цієї Програми Олександра Огороднікова, начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, директор ГО “Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців” Андрій Рой, проректор університету, доктор наук Світлана Гаврилюк та полковник, військовий комісар Волинського обласного військового комісаріату Роман Кулик.

Захід розпочали із вітального слова Крістофера Штаудта, який висловив сподівання, що отримані протягом курсу знання допоможуть побудувати кар’єру та знайти роботу. Також він подякував усім партнерам Програми, серед яких як луцькі освітяни, так і представники державних структур, військові.

“Від усієї нашої команди – бажаємо усього найкращого та успіхів! Сподіваємося, що у вас залишаться гарні спогади про цей курс, і він позитивно вплине на ваше подальше життя”, - додав Штаудт.

Навчання за напрямком “Менеджмент малого бізнесу” проводили на базі Східноєвропейського національного університету, курси тривали два місяці.

За цей час військовослужбовці отримали близько 350-ти годин навчального навантаження та заслухали такі дисципліни як менеджмент, економіка підприємства, маркетинг, основи антикризового управління, бухгалтерський облік та звітність, оподаткування малого бізнесу, планування кар’єри, управління бізнес-проектами та інше. За підсумками навчання усі слухачі отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Волинських військових вчили бути бізнесменами. ФОТО
Волинських військових вчили бути бізнесменами. ФОТО
Волинських військових вчили бути бізнесменами. ФОТО
Волинських військових вчили бути бізнесменами. ФОТО
Волинських військових вчили бути бізнесменами. ФОТО
Волинських військових вчили бути бізнесменами. ФОТО
Волинських військових вчили бути бізнесменами. ФОТО

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Теги: ато, військові
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