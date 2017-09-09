У луцькому борделі працювала ВІЛ-інфікована повія, – ЗМІ





Днями працівники відділу боротьби з торгівлею людьми ліквідували діяльність невеличкого борделю, який діяв у самісінькому центрі Луцька. Як розповів начальник підрозділу Олександр Мельничук, працював він приблизно рік, - пише



Поліція три місяці документувала незаконну діяльність.



Місце для платних утіх організувала 28-річна жителька Луцька разом зі своїм співмешканцем. На бордель вони перетворили зйомну двокімнатну квартиру на вулиці Лесі Українки.



З клієнтами організаторка домовлялася телефоном, при цьому обіцяла відпрацювати сама. Однак по факту клала у ліжко «найманих працівниць».



За рік до роботи «закладу» загалом було залучено шестеро повій – від 19 до 28 років. Четверо дівчат родом з Волині й двоє інші – з інших областей. Вартість послуг щоразу залежала від самого клієнта.



Чим солідніший чоловік, тим вища ціна йому називалася. Тарифи були умовними, й могли варіюватися від 500 гривень до 100 євро. Великих статків утримувачі борделю не заробили. Отриманні злочинним шляхом гроші йшли на веселе безтурботне життя та оплату за найняте помешкання.



Але, найприкріше, як нам стало відомо з власних джерел, одна з дівчат була ВІЛ-інфікована. Мова про повію з Одеси, яку організаторка борделю знайшла у Києві.



Проститутка знала про свою проблему, але не полишала працювати з клієнтами, наражаючи їх на зараження смертельно небезпечною недугою.



Організаторці борделю суд обрав запобіжний захід – її відправили під домашній арешт.

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