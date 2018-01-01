Скасували перший фестиваль вина у Луцьку





Про це повідомляють організатори Агенція святкових та ділових подій GOSTI EVENT, - інформує



За словами організаторів фестивалю, дійство скасували з технічних причин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фестиваль винної культури LUTSK WINE, котрий мав відбутися 19 серпня на відкритій території рекреаційного комплексу Gosti, скасували.Про це повідомляють організатори Агенція святкових та ділових подій GOSTI EVENT, - інформує Таблоїд Волині За словами організаторів фестивалю, дійство скасували з технічних причин.

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