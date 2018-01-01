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Скасували перший фестиваль вина у Луцьку

Скасували перший фестиваль вина у Луцьку
Фестиваль винної культури LUTSK WINE, котрий мав відбутися 19 серпня на відкритій території рекреаційного комплексу Gosti, скасували.

Про це повідомляють організатори Агенція святкових та ділових подій GOSTI EVENT, - інформує Таблоїд Волині.

За словами організаторів фестивалю, дійство скасували з технічних причин.

Скасували перший фестиваль вина у Луцьку

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Теги: вино, фестиваль
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вино на Волині?!
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