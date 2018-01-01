Скасували перший фестиваль вина у Луцьку
Сьогодні, 19:23
Фестиваль винної культури LUTSK WINE, котрий мав відбутися 19 серпня на відкритій території рекреаційного комплексу Gosti, скасували.
Про це повідомляють організатори Агенція святкових та ділових подій GOSTI EVENT, - інформує Таблоїд Волині.
За словами організаторів фестивалю, дійство скасували з технічних причин.
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Про це повідомляють організатори Агенція святкових та ділових подій GOSTI EVENT, - інформує Таблоїд Волині.
За словами організаторів фестивалю, дійство скасували з технічних причин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
вино на Волині?!
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