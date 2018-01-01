Спекотна ніч у луцькій лікарні: оприлюднили сумну статистику

За ніч у Луцькій міській клінічній лікарні надали допомогу двом десяткам людей.Про це повідомили працівники медзакладу в соцмережах.Так, "спекотною" виявилася ніч з 14 на 15 серпня у приймальному відділенні.Сюди звернулося 19 пацієнтів, з них 15 госпіталізували: 4 - в нейрохірургію, 3 - в травматологію, 3 - в ургентну хірургію, 2 - в неврологію, по 1 - в детоксикацію, гінекологію та пульмонологію.Серед госпіталізованих троє постраждалих у ДТП."Невесела статистика. Бережіть себе! Будьте здорові!" - йдеться у повідомленні.