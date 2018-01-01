Спекотна ніч у луцькій лікарні: оприлюднили сумну статистику
Сьогодні, 19:49
За ніч у Луцькій міській клінічній лікарні надали допомогу двом десяткам людей.
Про це повідомили працівники медзакладу в соцмережах.
Так, "спекотною" виявилася ніч з 14 на 15 серпня у приймальному відділенні.
Сюди звернулося 19 пацієнтів, з них 15 госпіталізували: 4 - в нейрохірургію, 3 - в травматологію, 3 - в ургентну хірургію, 2 - в неврологію, по 1 - в детоксикацію, гінекологію та пульмонологію.
Серед госпіталізованих троє постраждалих у ДТП.
"Невесела статистика. Бережіть себе! Будьте здорові!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили працівники медзакладу в соцмережах.
Так, "спекотною" виявилася ніч з 14 на 15 серпня у приймальному відділенні.
Сюди звернулося 19 пацієнтів, з них 15 госпіталізували: 4 - в нейрохірургію, 3 - в травматологію, 3 - в ургентну хірургію, 2 - в неврологію, по 1 - в детоксикацію, гінекологію та пульмонологію.
Серед госпіталізованих троє постраждалих у ДТП.
"Невесела статистика. Бережіть себе! Будьте здорові!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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