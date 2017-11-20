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На луцькій мерії з’явиться годинник

На луцькій мерії з’явиться годинник
На встановлення годинникового механізму на приміщенні Луцької міськради з міського бюджету скерували понад 25 тисяч гривень.

Про це повідомляє IA ZIK.

У Луцьку тривають ремонтні роботи на фасаді приміщення муніципалітету на вулиці Богдана Хмельницького. За словами секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта, незабаром – День Незалежності та День міста. Тож із цієї нагоди і наводять «марафет».

Під час ремонту на фасаді будівлі планують, зокрема, встановити годинниковий механізм. На ці потреби із міського бюджету скерували 26,6 тисячі гривень.

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Теги: годинник, Луцьк
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