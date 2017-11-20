На луцькій мерії з’явиться годинник
Сьогодні, 21:19
На встановлення годинникового механізму на приміщенні Луцької міськради з міського бюджету скерували понад 25 тисяч гривень.
Про це повідомляє IA ZIK.
У Луцьку тривають ремонтні роботи на фасаді приміщення муніципалітету на вулиці Богдана Хмельницького. За словами секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта, незабаром – День Незалежності та День міста. Тож із цієї нагоди і наводять «марафет».
Під час ремонту на фасаді будівлі планують, зокрема, встановити годинниковий механізм. На ці потреби із міського бюджету скерували 26,6 тисячі гривень.
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Про це повідомляє IA ZIK.
У Луцьку тривають ремонтні роботи на фасаді приміщення муніципалітету на вулиці Богдана Хмельницького. За словами секретаря Луцької міськради Григорія Пустовіта, незабаром – День Незалежності та День міста. Тож із цієї нагоди і наводять «марафет».
Під час ремонту на фасаді будівлі планують, зокрема, встановити годинниковий механізм. На ці потреби із міського бюджету скерували 26,6 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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