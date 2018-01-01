Патрульні покарали чоловіка за справляння нужди в луцькому парку
Сьогодні, 21:42
Завдяки небайдужим громадянам у Луцьку патрульні оформили протокол на чоловіка, який хуліганив у парку.
Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
Патрульним надійшов виклик, що невідомі особи здійснюють природні потреби в парку, неподалік центральної алеї.
Заявники зняли це на відео, яке показали патрульним.
Жінці вдалось зникнути до прибуття екіпажу, чоловіка ж затримали й доставили в міськвідділ, де на нього склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Міру покарання йому визначить суд. Особі може загрожувати штраф від 51 гривні.
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Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
Патрульним надійшов виклик, що невідомі особи здійснюють природні потреби в парку, неподалік центральної алеї.
Заявники зняли це на відео, яке показали патрульним.
Жінці вдалось зникнути до прибуття екіпажу, чоловіка ж затримали й доставили в міськвідділ, де на нього склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Міру покарання йому визначить суд. Особі може загрожувати штраф від 51 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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