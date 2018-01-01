Патрульні покарали чоловіка за справляння нужди в луцькому парку

Завдяки небайдужим громадянам у Луцьку патрульні оформили протокол на чоловіка, який хуліганив у парку.Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.Патрульним надійшов виклик, що невідомі особи здійснюють природні потреби в парку, неподалік центральної алеї.Заявники зняли це на відео, яке показали патрульним.Жінці вдалось зникнути до прибуття екіпажу, чоловіка ж затримали й доставили в міськвідділ, де на нього склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Міру покарання йому визначить суд. Особі може загрожувати штраф від 51 гривні.