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Початок навчання у волинській школі – під загрозою. ВІДЕО

Початок навчання у волинській школі – під загрозою. ВІДЕО
Під загрозою зриву перебуває початок навчального року у школі селища Маневичі на Волині.

Про це повідомляє НТН.

За три тижні до першого дзвоника там почали міняти вікна й дах.

Учителі кажуть: через це не встигають зробити ремонт у класах. А на додачу, після зливи зі стелі потекла вода й затопила приміщення

Подробиці скандальної ситуації – у відео.


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Теги: школа, Волинь
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