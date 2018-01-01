Початок навчання у волинській школі – під загрозою. ВІДЕО
Сьогодні, 22:05
Під загрозою зриву перебуває початок навчального року у школі селища Маневичі на Волині.
Про це повідомляє НТН.
За три тижні до першого дзвоника там почали міняти вікна й дах.
Учителі кажуть: через це не встигають зробити ремонт у класах. А на додачу, після зливи зі стелі потекла вода й затопила приміщення
Подробиці скандальної ситуації – у відео.
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Про це повідомляє НТН.
За три тижні до першого дзвоника там почали міняти вікна й дах.
Учителі кажуть: через це не встигають зробити ремонт у класах. А на додачу, після зливи зі стелі потекла вода й затопила приміщення
Подробиці скандальної ситуації – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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