Перелік доріг на Волині, ремонт яких профінансують цього року





Про це стало відомо з розпорядження голови Волинської ОДА, - пише Руслан Пилипчук на шпальтах видання



Згідно з документом, на дороги буде витрачено 393,9 мільйона гривень. З цих коштів 363,7 мільйона піде на автомобільні шляхи місцевого значення. Ще частину коштів спрямують на вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах.



Видання опублікувало повний перелік запропонованих доріг та вартістю їх ремонту чи утримання.



Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг



Горохівський район



Загальна вартість робіт: 3 мільйони 600 тисяч гривень.

О 030207 Печихвости – Лемешів – Рачин – Озерці км 0+000 – км 5+200 (окремими ділянками). Вартість робіт: 3 мільйони гривень.

О 030209 Горохів – Холонів – Звиняче – Новосілки в м.Горохів, вул. Студентська км 0+000 – км 0+431. Вартість робіт: 600 тисяч гривень.



Ковельський район



Загальна вартість робіт: 2 мільйони 500 тисяч гривень.



С 030609 /М-07/ – Волошки – /М-19/ км 0+000 – км 1+100. Вартість робіт:2 мільйони 500 тисяч гривень.



Луцький район



Загальна вартість робіт: 2 мільйони гривень.



О 030852 /Н-17/ – Городище – Мартинівка – Суховоля км 0+000 – км 1+450. Вартість робіт: 2 мільйони гривень.



Любешівський район



Загальна вартість робіт: 14 мільйонів 750 тисяч гривень.



С 030907/Т-03-08/ – Деревок км 0+000 – км 3+200. Вартість робіт: 6 мільйонів 350 тисяч гривень.

О 030956/Т-03-08/ – Цир – Лахвичі – Люб'язь – Р-14/ км 16+000 – км 19+300. Вартість робіт: 8 мільйонів 400 тисяч гривень.



Любомльський район



Загальна вартість робіт: 2 мільйони 850 тисяч гривень.



С 031008 від М-07 до с.Машів км 0+000 – км 2+800. Вартість робіт: 2 мільйони 850 тисяч гривень.



Старовижівський район



Загальна вартість робіт: 2 мільйони гривень.



О 031482 Кримне – Залюття – Поліське – до а/д М-19 км 10+200 – км 11+433. Вартість робіт: 2 мільйони гривень.



Турійський район



Загальна вартість робіт: 15 мільйонів 900 тисяч гривень.



О 031590/Р-15/ – Задиби – Клюськ – / Т-03-09/ км 1+000 – 12+400 (окремими ділянками). Вартість робіт: 12 мільйонів 170 тисяч гривень.

С 031526 Ловище – Осьмиговичі – Синявка км 2+620 – км 3+820. Вартість робіт: 3 мільйони 730 тисяч гривень.



Ківерцівський район



Загальна вартість робіт: 1 мільйон 500 тисяч гривень.



вул. Наливайка в м.Луцьку та вул. Івана Богуна в с.Прилуцьке. Вартість робіт: 1 мільйон 500 тисяч гривень.



Володимир-Волинський



Загальна вартість робіт: 6 мільйонів 900 тисяч гривень.



Вул. Івана Сірка. Вартість робіт: 545 тисяч 800 гривень.

Вул. М. Кривоноса. Вартість робіт: 678 тисяч гривень.

Вул. Липинського. Вартість робіт: 603 тисячі 700 гривень.

Вул. Лабораторна. Вартість робіт: 341 тисяча гривень.

Вул. Софії Ковалевської. Вартість робіт: 687 тисяч гривень.

Вул. Богдана Лепкого. Вартість робіт: 749 тисяч 500 гривень.

Вул. І. Франка. Варість робіт: 1 мільйон 187 тисяч 600 гривень

Проїзд від вул. Зимнівська до вул. Левінцова. Вартість робіт: 720 тисяч гривень.

Вул. Клима Савура. Вартість робіт: 304 тисячі 500 гривень.

Вул. Залізняка. Вартість робіт: 473 тисячі 500 гривень.

Вул. С. Крушельницької. Вартість робіт: 609 тисяч 500 гривень.



Нововолинськ



Загальна вартість робіт: 7 мільйонів гривень.



Вул. Св.Володимира (вул. Шахтарська – Пожежна площа). Вартість робіт: 406 тисяч гривень.

Просп. Перемоги (вул. В.Стуса – вул. Шопена).Вартість робіт: 588 тисяч гривень.

Бульв. Шевченка (вул.Східна – Р15). Вартість робіт: 465 тисяч гривень.

Вул. Шахтарська (від траси Р-15 до вул.Миру). Вартість робіт: 384 тисячі гривень.

Вул. Миру. Вартість робіт: 600 тисяч гривень.

Вул. Шептицького. Вартість робіт: 263 тисячі гривень.

Просп. Дружби (від вул. Св.Володимира до вул. Нововолинської ). Вартість робіт: 280 тисяч гривень.

Вул. Соборна. Вартість робіт: 487 тисяч гривень.

Вул. Княгині Ольги (від траси Р-15 до вул. Соборної). Вартість робіт: 380 тисяч гривень.

Вул. Перемоги в смт Благодатне (від залізничного проїзду шахти № 6 до вул.Зелена). Вартість робіт: 740 тисяч гривень.

Вул. Миру смт Благодатне . Вартість робіт: 294 тисячі гривень.

Вул. Чайковського від ПК7+82 до ПК10+54 з провулками. Вартість робіт: 480 тисяч гривень.

Вул. Ціолковського. Вартість робіт: 480 тисяч гривень.

Вул. І.Івасюка (від вул. Гірняцької до вул. Л.Симеренка). Вартість робіт: 192 тисячі гривень.

Перехрестя вул. Липинського – вул. Макарова. Вартість робіт: 180 тисяч гривень.

Вул. Дорогиничівська. Вартість робіт:312 тисяч гривень.

Вул. Партизанська. Вартість робіт: 217 тисяч гривень.

Вул. Б.Хмельницького. Вартість робіт: 252 тисячі гривень.

ЛУЦЬК

Загальна вартість робіт: 7 мільйонів 900 тисяч гривень.

Перехрестя вул. Дубнівська з вул. Карпенка-Карого.Вартість робіт: 5 мільйонів 600 тисяч гривень.

Вул. Героїв Крут. Вартість робіт: 2 мільйони 300 тисяч гривень.



Ковель



Загальна вартість робіт: 6 мільйонів 900 тисяч гривень.



Вул. Маршала Тимошенка. Вартість робіт: 6 мільйонів 900 тисяч гривень.



Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг



Володимир-Волинський район



Загальна вартість робіт: 11 мільйонів 22 тисячі гривень.



О 030101 Кладнів – Микитичі – Стенжаричі – Білин-а/д Р-15 – Овадне – Красностав – Свійчів – Бегета – Микуличі – а/д Н-22 км 40+100 – км 49+013. Вартість робіт: 8 мільйонів 975 тисяч.

О 030103 Амбуків – Дарницьке – Заріччя км 10+700 – км 12+300. Вартість робіт: 2 мільйони 47 тисяч гривень.



Горохівський район



Загальна вартість робіт: 10 мільйонів 125 тисяч гривень.



О 030214 /Н-17/ – Сенкевичівка – Липа – Берестечко км 0+000 – км 34+000 (окремими ділянками). Вартість робіт: 10 мільйонів 125 тисяч гривень.



Іваничівський район



Загальна вартість робіт: 15 мільйонів 190 тисяч гривень.



О 030319 Іваничі – Бубнів км 0+000 – км 8+900.Вартість робіт: 15 мільйонів 190 тисяч гривень.



Камінь-Каширський район



Загальна вартість робіт: 14 мільйонів 25 тисяч гривень.



О 030428 Камінь-Каширський – Полиці – Оленине – Рудка Червинська – /Р-14/ км 0+000 – км 7+000. Вартість робіт: 14 мільйонів 25 тисяч гривень.



Ківерцівський район



Загальна вартість робіт: 16 мільйонів 195 тисяч гривень.



О 030536 /Н-22/ – Пальче – Хорлупи – Покащів – Олика на ділянці Покащів – Одеради км 8+700 – км 11+700. Вартість робіт: 7 мільйонів 575 тисяч гривень.

О 030534 Луцьк – Жидичин – Кульчин – Клепачів – /Т-03-09/ км 5+400 – км 7+000 з улаштуванням велодоріжки на ділянці (км 1+263 – км 1+579). Вартість робіт: 3 мільйони 750 тисяч гривень.

С 030502 Прилуцьке – Сапогове – Діброва км 0+270 – км 2+270. Вартість робіт: 5 мільйонів 50 тисяч гривень.



Ковельський район



Загальна вартість робіт: 12 мільйонів 629 тисяч гривень.



О 031592 Купичів – Озеряни – Новий Мосир – Голоби – /М19/ – Жмудче – Велицьк – Корсині – Берегове – Мильськ – Переспа – /М19/ – Немир – Вітоніж – Ловища – /Т-03-09/ км 43+400 – км 47+500. Вартість робіт: 4 мільйони 502 тисячі гривень.

С 030614 Новий Мосир – Старий Мосир – /М-19/ км 2+800 – км 5+000.Вартість робіт: 3 мільйони 10 тисяч гривень.

О 031592 Купичів – Озеряни – Новий Мосир – Голоби – /М19/ – Жмудче – Велицьк – Корсині – Берегове – Мильськ – Переспа – /М19/ – Немир – Вітоніж – Ловища – /Т-03-09/ км 14+300 – км 23+670 (окремими ділянками). Вартість робіт: 2 мільйони 80 тисяч гривень.

С 030607 Луківка – Грив'ятки – Козлиничі – Шкурат км 5+500 – км 7+600 (окремими ділянки). Вартість робіт: 3 мільйони 37 тисяч гривень.



Локачинський район



Загальна вартість робіт: 15 мільйонів 185 тисяч гривень.



О 030745 Локачі – Хорів – Ст.Загорів – Конюхи – Привітне – /Т-03-11/Войнин – Шельвів – Затурці км 0+000 – км 7+400. Вартість робіт: 15 мільйонів 185 тисяч гривень.



Луцький район



Загальна вартість робіт: 60 мільйонів 700 гривень.



О 030849Луцьк – Рованці км 0+000 – км 3+500. Вартість робіт: 60 мільйонів 700 тисяч гривень.



Любешівський район



Загальна вартість робіт: 1 мільйон 30 тисяч гривень.



С 030901 Любешів – Зарудче км 1+200 – км 2+400. Вартість робіт: 1 мільйон 30 тисяч гривень.



Любомльський і Шацький райони



Загальна вартість робіт: 16 мільйонів 318 тисяч гривень.



С 031007 Римачі – Бережці – Приріччя км 0+550 – км 4+931 (окремими ділянками). Вартість робіт: 2 мільйони 50 тисяч гривень.

О 031600 Шацьк – Залісся – Грабове – Старовойтове до М-07 км 0+000 – км 57+600 (окремими ділянками). Вартість робіт: 14 мільйонів 268 тисяч гривень.



Маневицький, Рожищенський райони



Загальна вартість робіт: 26 832 тисячі гривень



О 031379 Рожище – Носачевичі – Луків – Колки-/Р-14/ – /Т-03-10/ – Калинівка – Гораймівка – Майдан-Липненський км 9+700 – 20+800 (окремими ділянками).Вартість робіт: 17 мільйонів 220 тисяч гривень.

км 38+700 – 67+500 (окремими ділянками). Вартість робіт: 8 мільйонів 571 тисяча гривень.

О 031167 /Р-14/ – Лишнівка – Нова Руда – Троянівка – /М-07/ км 24+400 – км 26+000. Вартість робіт: 1 мільйон 40 тисяч гривень.



Ратнівський район



Загальна вартість робіт: 13 мільйонів 550 тисяч гривень.



О 031273 КПП "Самари" – Язавні – Теребовичі – Підлужне – Гірники – а/д М-19 – Жиричі – Тур – КПП "Тур" км 22+100 – км 28+100. Вартість робіт: 12 мільйонів 450 тисяч гривень.

О 031275 Тур – Заболоття км 2+000 – км 6+000. Вартість робіт: 1 мільйон 100 тисяч гривень.



Старовижівський район



Загальна вартість робіт: 14 мільйонів 454 тисячі гривень.



О 030429 Підгір'я – Хотешів – Добре – Велимче – Датинь – Мильці М-19 км 41+500 – км 44+500. Вартість робіт: 6 мільйонів 574 тисячі гривень.

О 031698 Адамчуки – Голядин – Згорани – /Т-03-02/ – Нудиже – Стара Гута – Стара Вижівка км 38+000 – км 41+200. Вартість робіт: 7 мільйонів 880 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині затвердили перелік об'єктів, фінансування яких у 2018 році здійснюватиметься за рахунок передбаченої для обласного бюджету субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.Про це стало відомо з розпорядження голови Волинської ОДА, - пишена шпальтах видання Конкурент Згідно з документом, на дороги буде витрачено 393,9 мільйона гривень. З цих коштів 363,7 мільйона піде на автомобільні шляхи місцевого значення. Ще частину коштів спрямують на вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах.Видання опублікувало повний перелік запропонованих доріг та вартістю їх ремонту чи утримання.Горохівський районЗагальна вартість робіт: 3 мільйони 600 тисяч гривень.О 030207 Печихвости – Лемешів – Рачин – Озерці км 0+000 – км 5+200 (окремими ділянками). Вартість робіт: 3 мільйони гривень.О 030209 Горохів – Холонів – Звиняче – Новосілки в м.Горохів, вул. Студентська км 0+000 – км 0+431. Вартість робіт: 600 тисяч гривень.Ковельський районЗагальна вартість робіт: 2 мільйони 500 тисяч гривень.С 030609 /М-07/ – Волошки – /М-19/ км 0+000 – км 1+100. Вартість робіт:2 мільйони 500 тисяч гривень.Луцький районЗагальна вартість робіт: 2 мільйони гривень.О 030852 /Н-17/ – Городище – Мартинівка – Суховоля км 0+000 – км 1+450. Вартість робіт: 2 мільйони гривень.Любешівський районЗагальна вартість робіт: 14 мільйонів 750 тисяч гривень.С 030907/Т-03-08/ – Деревок км 0+000 – км 3+200. Вартість робіт: 6 мільйонів 350 тисяч гривень.О 030956/Т-03-08/ – Цир – Лахвичі – Люб'язь – Р-14/ км 16+000 – км 19+300. Вартість робіт: 8 мільйонів 400 тисяч гривень.Любомльський районЗагальна вартість робіт: 2 мільйони 850 тисяч гривень.С 031008 від М-07 до с.Машів км 0+000 – км 2+800. Вартість робіт: 2 мільйони 850 тисяч гривень.Старовижівський районЗагальна вартість робіт: 2 мільйони гривень.О 031482 Кримне – Залюття – Поліське – до а/д М-19 км 10+200 – км 11+433. Вартість робіт: 2 мільйони гривень.Турійський районЗагальна вартість робіт: 15 мільйонів 900 тисяч гривень.О 031590/Р-15/ – Задиби – Клюськ – / Т-03-09/ км 1+000 – 12+400 (окремими ділянками). Вартість робіт: 12 мільйонів 170 тисяч гривень.С 031526 Ловище – Осьмиговичі – Синявка км 2+620 – км 3+820. Вартість робіт: 3 мільйони 730 тисяч гривень.Ківерцівський районЗагальна вартість робіт: 1 мільйон 500 тисяч гривень.вул. Наливайка в м.Луцьку та вул. Івана Богуна в с.Прилуцьке. Вартість робіт: 1 мільйон 500 тисяч гривень.Володимир-ВолинськийЗагальна вартість робіт: 6 мільйонів 900 тисяч гривень.Вул. Івана Сірка. Вартість робіт: 545 тисяч 800 гривень.Вул. М. Кривоноса. Вартість робіт: 678 тисяч гривень.Вул. Липинського. Вартість робіт: 603 тисячі 700 гривень.Вул. Лабораторна. Вартість робіт: 341 тисяча гривень.Вул. Софії Ковалевської. Вартість робіт: 687 тисяч гривень.Вул. Богдана Лепкого. Вартість робіт: 749 тисяч 500 гривень.Вул. І. Франка. Варість робіт: 1 мільйон 187 тисяч 600 гривеньПроїзд від вул. Зимнівська до вул. Левінцова. Вартість робіт: 720 тисяч гривень.Вул. Клима Савура. Вартість робіт: 304 тисячі 500 гривень.Вул. Залізняка. Вартість робіт: 473 тисячі 500 гривень.Вул. С. Крушельницької. Вартість робіт: 609 тисяч 500 гривень.НововолинськЗагальна вартість робіт: 7 мільйонів гривень.Вул. Св.Володимира (вул. Шахтарська – Пожежна площа). Вартість робіт: 406 тисяч гривень.Просп. Перемоги (вул. В.Стуса – вул. Шопена).Вартість робіт: 588 тисяч гривень.Бульв. Шевченка (вул.Східна – Р15). Вартість робіт: 465 тисяч гривень.Вул. Шахтарська (від траси Р-15 до вул.Миру). Вартість робіт: 384 тисячі гривень.Вул. Миру. Вартість робіт: 600 тисяч гривень.Вул. Шептицького. Вартість робіт: 263 тисячі гривень.Просп. Дружби (від вул. Св.Володимира до вул. Нововолинської ). Вартість робіт: 280 тисяч гривень.Вул. Соборна. Вартість робіт: 487 тисяч гривень.Вул. Княгині Ольги (від траси Р-15 до вул. Соборної). Вартість робіт: 380 тисяч гривень.Вул. Перемоги в смт Благодатне (від залізничного проїзду шахти № 6 до вул.Зелена). Вартість робіт: 740 тисяч гривень.Вул. Миру смт Благодатне . Вартість робіт: 294 тисячі гривень.Вул. Чайковського від ПК7+82 до ПК10+54 з провулками. Вартість робіт: 480 тисяч гривень.Вул. Ціолковського. Вартість робіт: 480 тисяч гривень.Вул. І.Івасюка (від вул. Гірняцької до вул. Л.Симеренка). Вартість робіт: 192 тисячі гривень.Перехрестя вул. Липинського – вул. Макарова. Вартість робіт: 180 тисяч гривень.Вул. Дорогиничівська. Вартість робіт:312 тисяч гривень.Вул. Партизанська. Вартість робіт: 217 тисяч гривень.Вул. Б.Хмельницького. Вартість робіт: 252 тисячі гривень.ЛУЦЬКЗагальна вартість робіт: 7 мільйонів 900 тисяч гривень.Перехрестя вул. Дубнівська з вул. Карпенка-Карого.Вартість робіт: 5 мільйонів 600 тисяч гривень.Вул. Героїв Крут. Вартість робіт: 2 мільйони 300 тисяч гривень.КовельЗагальна вартість робіт: 6 мільйонів 900 тисяч гривень.Вул. Маршала Тимошенка. Вартість робіт: 6 мільйонів 900 тисяч гривень.Володимир-Волинський районЗагальна вартість робіт: 11 мільйонів 22 тисячі гривень.О 030101 Кладнів – Микитичі – Стенжаричі – Білин-а/д Р-15 – Овадне – Красностав – Свійчів – Бегета – Микуличі – а/д Н-22 км 40+100 – км 49+013. Вартість робіт: 8 мільйонів 975 тисяч.О 030103 Амбуків – Дарницьке – Заріччя км 10+700 – км 12+300. Вартість робіт: 2 мільйони 47 тисяч гривень.Горохівський районЗагальна вартість робіт: 10 мільйонів 125 тисяч гривень.О 030214 /Н-17/ – Сенкевичівка – Липа – Берестечко км 0+000 – км 34+000 (окремими ділянками). Вартість робіт: 10 мільйонів 125 тисяч гривень.Іваничівський районЗагальна вартість робіт: 15 мільйонів 190 тисяч гривень.О 030319 Іваничі – Бубнів км 0+000 – км 8+900.Вартість робіт: 15 мільйонів 190 тисяч гривень.Камінь-Каширський районЗагальна вартість робіт: 14 мільйонів 25 тисяч гривень.О 030428 Камінь-Каширський – Полиці – Оленине – Рудка Червинська – /Р-14/ км 0+000 – км 7+000. Вартість робіт: 14 мільйонів 25 тисяч гривень.Ківерцівський районЗагальна вартість робіт: 16 мільйонів 195 тисяч гривень.О 030536 /Н-22/ – Пальче – Хорлупи – Покащів – Олика на ділянці Покащів – Одеради км 8+700 – км 11+700. Вартість робіт: 7 мільйонів 575 тисяч гривень.О 030534 Луцьк – Жидичин – Кульчин – Клепачів – /Т-03-09/ км 5+400 – км 7+000 з улаштуванням велодоріжки на ділянці (км 1+263 – км 1+579). Вартість робіт: 3 мільйони 750 тисяч гривень.С 030502 Прилуцьке – Сапогове – Діброва км 0+270 – км 2+270. Вартість робіт: 5 мільйонів 50 тисяч гривень.Ковельський районЗагальна вартість робіт: 12 мільйонів 629 тисяч гривень.О 031592 Купичів – Озеряни – Новий Мосир – Голоби – /М19/ – Жмудче – Велицьк – Корсині – Берегове – Мильськ – Переспа – /М19/ – Немир – Вітоніж – Ловища – /Т-03-09/ км 43+400 – км 47+500. Вартість робіт: 4 мільйони 502 тисячі гривень.С 030614 Новий Мосир – Старий Мосир – /М-19/ км 2+800 – км 5+000.Вартість робіт: 3 мільйони 10 тисяч гривень.О 031592 Купичів – Озеряни – Новий Мосир – Голоби – /М19/ – Жмудче – Велицьк – Корсині – Берегове – Мильськ – Переспа – /М19/ – Немир – Вітоніж – Ловища – /Т-03-09/ км 14+300 – км 23+670 (окремими ділянками). Вартість робіт: 2 мільйони 80 тисяч гривень.С 030607 Луківка – Грив'ятки – Козлиничі – Шкурат км 5+500 – км 7+600 (окремими ділянки). Вартість робіт: 3 мільйони 37 тисяч гривень.Локачинський районЗагальна вартість робіт: 15 мільйонів 185 тисяч гривень.О 030745 Локачі – Хорів – Ст.Загорів – Конюхи – Привітне – /Т-03-11/Войнин – Шельвів – Затурці км 0+000 – км 7+400. Вартість робіт: 15 мільйонів 185 тисяч гривень.Луцький районЗагальна вартість робіт: 60 мільйонів 700 гривень.О 030849Луцьк – Рованці км 0+000 – км 3+500. Вартість робіт: 60 мільйонів 700 тисяч гривень.Любешівський районЗагальна вартість робіт: 1 мільйон 30 тисяч гривень.С 030901 Любешів – Зарудче км 1+200 – км 2+400. Вартість робіт: 1 мільйон 30 тисяч гривень.Любомльський і Шацький райониЗагальна вартість робіт: 16 мільйонів 318 тисяч гривень.С 031007 Римачі – Бережці – Приріччя км 0+550 – км 4+931 (окремими ділянками). Вартість робіт: 2 мільйони 50 тисяч гривень.О 031600 Шацьк – Залісся – Грабове – Старовойтове до М-07 км 0+000 – км 57+600 (окремими ділянками). Вартість робіт: 14 мільйонів 268 тисяч гривень.Маневицький, Рожищенський райониЗагальна вартість робіт: 26 832 тисячі гривеньО 031379 Рожище – Носачевичі – Луків – Колки-/Р-14/ – /Т-03-10/ – Калинівка – Гораймівка – Майдан-Липненський км 9+700 – 20+800 (окремими ділянками).Вартість робіт: 17 мільйонів 220 тисяч гривень.км 38+700 – 67+500 (окремими ділянками). Вартість робіт: 8 мільйонів 571 тисяча гривень.О 031167 /Р-14/ – Лишнівка – Нова Руда – Троянівка – /М-07/ км 24+400 – км 26+000. Вартість робіт: 1 мільйон 40 тисяч гривень.Ратнівський районЗагальна вартість робіт: 13 мільйонів 550 тисяч гривень.О 031273 КПП "Самари" – Язавні – Теребовичі – Підлужне – Гірники – а/д М-19 – Жиричі – Тур – КПП "Тур" км 22+100 – км 28+100. Вартість робіт: 12 мільйонів 450 тисяч гривень.О 031275 Тур – Заболоття км 2+000 – км 6+000. Вартість робіт: 1 мільйон 100 тисяч гривень.Старовижівський районЗагальна вартість робіт: 14 мільйонів 454 тисячі гривень.О 030429 Підгір'я – Хотешів – Добре – Велимче – Датинь – Мильці М-19 км 41+500 – км 44+500. Вартість робіт: 6 мільйонів 574 тисячі гривень.О 031698 Адамчуки – Голядин – Згорани – /Т-03-02/ – Нудиже – Стара Гута – Стара Вижівка км 38+000 – км 41+200. Вартість робіт: 7 мільйонів 880 тисяч гривень.

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