вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Купівля авто вилилася волинській чиновниці у штраф

Купівля авто вилилася волинській чиновниці у штраф
Ківерцівський райсудом до відповідальності за адмінправопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув керівника відділу Ківерцівської РДА.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Чиновниця, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», не повідомила про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль.

Суд визнав її винною у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.

Окрім штрафу порушниця заплатить і судовий збір – понад 300 грн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська лікарня отримала обладнання за 600 тисяч доларів
Сьогодні, 00:56
Купівля авто вилилася волинській чиновниці у штраф
Сьогодні, 00:24
17 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Перелік доріг на Волині, ремонт яких профінансують цього року
16 серпень, 23:01
У місті на Волині встановили незвичний ліхтар. ФОТО
16 серпень, 22:23
Схожі новини
Волинянин обікрав батьків дружини на понад 300 тисяч гривень Волинянин обікрав батьків дружини на понад 300 тисяч гривень
14 серпень, 13:34
У фірми відібрали землю в заказнику на Волині У фірми відібрали землю в заказнику на Волині
09 серпень, 07:06
Судили наркоділка, який хотів вивезти у Польщу канабіс Судили наркоділка, який хотів вивезти у Польщу канабіс
03 серпень, 10:58
Справа Литкіної: обом підозрюваним продовжили строк тримання під вартою. ФОТО Справа Литкіної: обом підозрюваним продовжили строк тримання під вартою. ФОТО
02 серпень, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська лікарня отримала обладнання за 600 тисяч доларів
Сьогодні, 00:56
 0
Купівля авто вилилася волинській чиновниці у штраф
Сьогодні, 00:24
 0
17 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Перелік доріг на Волині, ремонт яких профінансують цього року
16 серпень, 23:01
 0
У місті на Волині встановили незвичний ліхтар. ФОТО
16 серпень, 22:23
 0
Медіа
відео
1/8