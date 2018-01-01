Купівля авто вилилася волинській чиновниці у штраф





Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.



Чиновниця, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», не повідомила про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль.



Суд визнав її винною у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.



Окрім штрафу порушниця заплатить і судовий збір – понад 300 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівський райсудом до відповідальності за адмінправопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув керівника відділу Ківерцівської РДА.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Чиновниця, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», не повідомила про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль.Суд визнав її винною у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.Окрім штрафу порушниця заплатить і судовий збір – понад 300 грн.

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