Купівля авто вилилася волинській чиновниці у штраф
Сьогодні, 00:24
Ківерцівський райсудом до відповідальності за адмінправопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув керівника відділу Ківерцівської РДА.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Чиновниця, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», не повідомила про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль.
Суд визнав її винною у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.
Окрім штрафу порушниця заплатить і судовий збір – понад 300 грн.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Чиновниця, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», не повідомила про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль.
Суд визнав її винною у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.
Окрім штрафу порушниця заплатить і судовий збір – понад 300 грн.
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