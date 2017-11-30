Волинська лікарня отримала обладнання за 600 тисяч доларів
Сьогодні, 00:56
Волинська обласна клінічна лікарня вчора отримала рентген-ангіографічну система Allura Xper FD20 від Philips Medical Systems вартістю 619 259 доларів США.
Про це повідомляє Вісник і К.
Закупівлю обладнання здійснили за кошти субпроекту Світового Банку у Волинській області «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу».
Про поставку ангіограма повідомила консультант субпроекту Марія Адамчук.
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Про це повідомляє Вісник і К.
Закупівлю обладнання здійснили за кошти субпроекту Світового Банку у Волинській області «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу».
Про поставку ангіограма повідомила консультант субпроекту Марія Адамчук.
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