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Волинська лікарня отримала обладнання за 600 тисяч доларів

Волинська лікарня отримала обладнання за 600 тисяч доларів
Волинська обласна клінічна лікарня вчора отримала рентген-ангіографічну система Allura Xper FD20 від Philips Medical Systems вартістю 619 259 доларів США.

Про це повідомляє Вісник і К.

Закупівлю обладнання здійснили за кошти субпроекту Світового Банку у Волинській області «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу».

Про поставку ангіограма повідомила консультант субпроекту Марія Адамчук.

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Теги: обладнання, лікарня, Волинь
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