Волинська лікарня отримала обладнання за 600 тисяч доларів





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Закупівлю обладнання здійснили за кошти субпроекту Світового Банку у Волинській області «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу».



Про поставку ангіограма повідомила консультант субпроекту Марія Адамчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна клінічна лікарня вчора отримала рентген-ангіографічну система Allura Xper FD20 від Philips Medical Systems вартістю 619 259 доларів США.Про це повідомляє Вісник і К Закупівлю обладнання здійснили за кошти субпроекту Світового Банку у Волинській області «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу».Про поставку ангіограма повідомила консультант субпроекту

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