У Володимирі суттєво зросли тарифи на вивезення сміття
Сьогодні, 08:06
На понад 10 гривень зросли тарифи на послуги з вивезення сміття у Володимирі-Волинському.
Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет, – передає «ВолиньUA».
Пояснили таке зростання приведенням вартості витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів до економічно обґрунтованих. Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів будуть такими:
–для населення – 53,4 грн./м3;
– для бюджетних установ – 55,8 грн./м3;
– для інших споживачів – 58,3 грн./м3.
Рішення набере чинності через 15 днів після публікації в газеті «Слово правди».
До цього у місті діяли такі тарифи:
– для населення – 38,3573 грн./м3 (з ПДВ )
– для бюджетних установ – 39,1834 грн./м3 (з ПДВ )
– для інших споживачів – 42,4393 грн./м3 (з ПДВ ).
Нагадуємо, що вивезення сміття у місті здійснює КП «Полігон».
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Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет, – передає «ВолиньUA».
Пояснили таке зростання приведенням вартості витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів до економічно обґрунтованих. Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів будуть такими:
–для населення – 53,4 грн./м3;
– для бюджетних установ – 55,8 грн./м3;
– для інших споживачів – 58,3 грн./м3.
Рішення набере чинності через 15 днів після публікації в газеті «Слово правди».
До цього у місті діяли такі тарифи:
– для населення – 38,3573 грн./м3 (з ПДВ )
– для бюджетних установ – 39,1834 грн./м3 (з ПДВ )
– для інших споживачів – 42,4393 грн./м3 (з ПДВ ).
Нагадуємо, що вивезення сміття у місті здійснює КП «Полігон».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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