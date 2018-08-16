У Володимирі суттєво зросли тарифи на вивезення сміття





Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет, – передає «



Пояснили таке зростання приведенням вартості витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів до економічно обґрунтованих. Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів будуть такими:



–для населення – 53,4 грн./м3;

– для бюджетних установ – 55,8 грн./м3;

– для інших споживачів – 58,3 грн./м3.



Рішення набере чинності через 15 днів після публікації в газеті «Слово правди».



До цього у місті діяли такі тарифи:



– для населення – 38,3573 грн./м3 (з ПДВ )

– для бюджетних установ – 39,1834 грн./м3 (з ПДВ )

– для інших споживачів – 42,4393 грн./м3 (з ПДВ ).



Нагадуємо, що вивезення сміття у місті здійснює КП «Полігон».



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