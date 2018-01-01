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Рачков намагається повернутися у крісло віце-мера через суд. ВІДЕО

Рачков намагається повернутися у крісло віце-мера через суд. ВІДЕО
Екс-заступник Луцького міського голови Олександр Рачков, який «засвітився» в корупційному скандалі, хоче поновитися на посаді.

Рачков пропустив судове засідання щодо свого поновлення через погане самопочуття, - повідомляє інтернет-видання Волинь24 з посиланням на сюжет 12 каналу.

Це він зазначив у заяві у якій просив перенести слухання.

Олександр Рачков хоче поновитися на посаді, з таким позовом він звернувся до Волинського адміністративного суду наприкінці червня.

Його звільнили 30 травня. Заяву на звільнення він написав сам після того, оперативники провели обшуки у його робочому кабінеті.

За версією слідства, Рачков у цей день отримав 7 тисяч доларів хабара за те, що він та ще двоє посадовців міської ради посприяли узаконенню збудованого у Луцьку приватного будинку.

Розслідування у цій справі досі триває.



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Теги: Олександр Рачков, Наталія Сушик, хабар
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