Рачков намагається повернутися у крісло віце-мера через суд. ВІДЕО

Олександр Рачков, який «засвітився» в корупційному скандалі, хоче поновитися на посаді.



Рачков пропустив судове засідання щодо свого поновлення через погане самопочуття, - повідомляє інтернет-видання



Це він зазначив у заяві у якій просив перенести слухання.



Олександр Рачков хоче поновитися на посаді, з таким позовом він звернувся до Волинського адміністративного суду наприкінці червня.



Його звільнили 30 травня. Заяву на звільнення він написав сам після того, оперативники провели обшуки у його робочому кабінеті.



За версією слідства, Рачков у цей день отримав 7 тисяч доларів хабара за те, що він та ще двоє посадовців міської ради посприяли узаконенню збудованого у Луцьку приватного будинку.



Розслідування у цій справі досі триває.







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