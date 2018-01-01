У парку оскаженілий тер’єр загриз бульдога і напав на людей. ВІДЕО





Під час сутички постраждали і власники бульдога, - повідомляє



Вечірня прогулянка парком для бульдога Ольги Крюкової закінчилася трагічно. Дівчина розповідає, тер'єр напав на її собаку, міцно вчепившись зубами в горлянку. Розчепити тварин дівчина з батьком не змогли. Більше того – стаф покусала і їх: «Постраждали фаланги, зараз пальці у мене наривають. У тата зірвані нігтьові пластини, розрив тканин рук, укуси ніг, синці, садна».



За словами Ольги, під час конфлікту власниця тер'єра ніяк не реагувала. Довелося викликати поліцію: «Ми кричали, просили відвести собаку, просили допомоги. Вона то стояла, то падала, бо була не в змозі стояти. Поліція застосувала газ. Потім вони відпустили, бо не знали, що роботи із собакою. Попросили хазяйку відвести її на пристойну відстань».



Кінолог Інна Чабанова, власниця німецького дога, розповідає – трагедії можна було уникнути, якби господарка тер'єра дотрималася хоча б елементарних правил вигулу собак.



«Собаки в громадських місцях повинні обов'язково вигулюватися на повідках і в намордниках. Якби хазяйка була твереза, вона б могла собаку покликати, взяти на поводок тощо», – каже експерт Кінологічного союзу України.



У критичній ситуації, розповідає кінолог, важливо не дозволити собакам зблизитися. Зробити це можна відступивши назад, або ж використовуючи заборонні команди. Спеціалісти переконують – поведінка та дії тварини напряму залежать від її господаря. Якщо правильно виховувати собаку з дитинства, то можна спокійно і безпечно гуляти парком і з таким, потенційно небезпечним, домашнім улюбленцем.



Правники, своєю чергою, констатують – норми законів, які регламентують вигул собак, давно застаріли. А штрафи за їхні порушення – мізерні.



«За вигул собак без намордника і без повідка передбачений штраф – від 20 до 50 гривень. Якщо собака вкусила людину, то передбачений більш жорсткий штраф – від 50 до 90 гривень з конфіскацією собаки», – уточнює юрист Михайло Міщанюк.



Після широкого розголосу цього інциденту до Ольги звернулися й інші власники собак, на яких нападав агресивний тер'єр. Тепер разом готують позов до суду.







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