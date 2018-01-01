Україну накрили магнітні бурі





Сильні бурі в Україні почалися в п'ятницю, 17 серпня, і триватимуть до 21-го числа, - повідомляє



У ці дні можливі проблеми зі здоров'ям, збої в роботі трансляцій та мобільного зв'язку.



Як захиститися від впливу магнітних бур



Повністю уникнути впливу магнітної бурі, особливо метеозалежним людям, неможливо.



Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив метеоудару:



• у дні меоудару краще утриматися від фізичних навантажень;



• постарайтеся виключити алкоголь і нікотин;



• забезпечте собі повноцінний здоровий сон;



• пийте більше рідини;



• каву краще замінити на зелений чай, який багатий антиоксидантами;



• не вживайте важку їжу;



• при нервозності і безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпту, меліси, валеріани або сік алое;



• метеозалежним краще мати під рукою ліки "екстреного реагування", схвалені лікарем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Землю знову накрила магнітна буря - пік метеоудару припав на цей тиждень.Сильні бурі в Україні почалися в п'ятницю, 17 серпня, і триватимуть до 21-го числа, - повідомляє Уніан У ці дні можливі проблеми зі здоров'ям, збої в роботі трансляцій та мобільного зв'язку.Повністю уникнути впливу магнітної бурі, особливо метеозалежним людям, неможливо.Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив метеоудару:• у дні меоудару краще утриматися від фізичних навантажень;• постарайтеся виключити алкоголь і нікотин;• забезпечте собі повноцінний здоровий сон;• пийте більше рідини;• каву краще замінити на зелений чай, який багатий антиоксидантами;• не вживайте важку їжу;• при нервозності і безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпту, меліси, валеріани або сік алое;• метеозалежним краще мати під рукою ліки "екстреного реагування", схвалені лікарем.

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