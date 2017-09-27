2-річний малюк випав з п'ятого поверху і залишився живим
Сьогодні, 09:15
В Одесі 2-річна дитина випала з 5-го поверху і залишилася живою.
Про це повідомила волонтер Любов Любушкіна, - пише Уніан.
Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі Одеси.
«Сьогодні з 5 поверху випав малюк Островський Кирило. 2 роки. Зараз перебуває в реанімації...», - повідомила волонтер.
Зазначається, що сім'я, в якій сталося нещастя, є благополучною. Волонтери збирають гроші для порятунку дитини.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила волонтер Любов Любушкіна, - пише Уніан.
Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі Одеси.
«Сьогодні з 5 поверху випав малюк Островський Кирило. 2 роки. Зараз перебуває в реанімації...», - повідомила волонтер.
Зазначається, що сім'я, в якій сталося нещастя, є благополучною. Волонтери збирають гроші для порятунку дитини.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Сьогодні, 09:30
У західних областях України – дощова погода
Сьогодні, 09:29
2-річний малюк випав з п'ятого поверху і залишився живим
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 17 серпня
Сьогодні, 09:00