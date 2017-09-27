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2-річний малюк випав з п'ятого поверху і залишився живим

2-річний малюк випав з п'ятого поверху і залишився живим
В Одесі 2-річна дитина випала з 5-го поверху і залишилася живою.

Про це повідомила волонтер Любов Любушкіна, - пише Уніан.

Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі Одеси.

«Сьогодні з 5 поверху випав малюк Островський Кирило. 2 роки. Зараз перебуває в реанімації...», - повідомила волонтер.

Зазначається, що сім'я, в якій сталося нещастя, є благополучною. Волонтери збирають гроші для порятунку дитини.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Теги: діти, падіння, Одеса
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