2-річний малюк випав з п'ятого поверху і залишився живим





Про це повідомила волонтер Любов Любушкіна, - пише



Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі Одеси.



«Сьогодні з 5 поверху випав малюк Островський Кирило. 2 роки. Зараз перебуває в реанімації...», - повідомила волонтер.



Зазначається, що сім'я, в якій сталося нещастя, є благополучною. Волонтери збирають гроші для порятунку дитини.



Правоохоронці встановлюють обставини події.

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