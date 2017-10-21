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Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото

Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
В мережі з'явилися світлини чарівного заходу сонця на озері Світязь.

Серію знімків на своїй сторінці у Facebook опублікував луцький фотограф Павло Березюк.

"Згадуючи чарівний захід сонця на Світязі. А дивлячись на нього задумався: Волинь синьоока чи все-таки красноока? :)" - йдеться у дописі.

Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото
Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото



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Теги: фото, Павло Березюк
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