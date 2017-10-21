Золотий захід сонця на Світязі: чарівні фото





Серію знімків на своїй сторінці у Facebook опублікував луцький фотограф Павло Березюк.



"Згадуючи чарівний захід сонця на Світязі. А дивлячись на нього задумався: Волинь синьоока чи все-таки красноока? :)" - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі з'явилися світлини чарівного заходу сонця на озері Світязь.Серію знімків на своїй сторінці у Facebook опублікував луцький фотограф"Згадуючи чарівний захід сонця на Світязі. А дивлячись на нього задумався: Волинь синьоока чи все-таки красноока? :)" - йдеться у дописі.

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