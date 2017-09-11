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Люди не зверталися до ветеринарів, - фахівці про ситуацію з африканською чумою на Волині

Люди не зверталися до ветеринарів, - фахівці про ситуацію з африканською чумою на Волині
В деяких селах Володимир-Волинського району люди заявляють про падіж свиней. Представники ветеринарної служби, в свою чергу кажуть, що до них не надходило жодних звернень і скарг. Так само не зверталися селяни і до представників влади на місцях.

Тож прокоментувати ситуацію попросили головного спеціаліста управління держпродспоживслужби у Володимир-Волинському районі Романа Сергієвича, - пише Район.Володимир-Волинський.

"Ми сьогодні вивчали ситуацію на місці, виїжджали у села, говорили з людьми, зустрілися із старостами цих населених пунктів. Були випадки захворювання, але ніхто з людей не звернувся до ветеринарів, аби ті засвідчили, що це саме африканська чума. Не зверталися люди також і до своїх старост, депутатів. Люди самі діагностували цю хворобу і самі проводили лікування. Один злякався, інший запанікував...В результаті пару голів дорізали. Не розумію, що заважало людям звернутися до ветслужб та представників влади, щоб вчасно почати вирішувати проблему," - каже Роман Степанович.

Як повідомив пан Сергієвич, наразі представники служби щодня моніторитимуть ситуацію.

"Будемо виявляти факти загибелі тварин, одразу ж відправлятимемо зразки у спеціалізовані лабораторії, задля того, аби встановити справжню причину падіжу тварин. Наразі ми не можемо зробити висновок, що тварини загинули через африканську чуму свиней, бо жодних досліджень не було зроблено. До того ж в лабораторію повинні йти зразки тварин, які не приймали жодного лікування", - пояснює головний спеціаліст управління.

Проте паніка серед місцевого населення так і не вщухає, люди кажуть, що найбільше бояться хворої дичини. Бо, за їхніми словами, в лісах дуже багато трупів диких кабанів. Наразі дичина живиться на полях, а після збору урожаю всі ринуть поближче до людей. І тоді, кажуть, свійських тварин вже не вберегти.

Нагадаємо, на початку липня боротьбу з африканською чумою розпочали у Любомльському районі. Там трупи диких кабанів виявили в декількох кілометрах від села Бережці.

Довідково: Африканська чума – небезпечне вірусне захворювання, яке вражає свиней, достатньо легко передається від хворої до здорової тварини, чому сприяє надзвичайна стійкість вірусу в навколишньому середовищі.

Сьогодні у Володимир-Волинському районі планують провести робочу нараду за участю представників районної влади, де планують заслухати керівників сільських рад, представників ветеринарних служб та лісомисливських господарств, намітити подальший план дій.


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Теги: свині, африканська чума
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