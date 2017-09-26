На Волині маленька дитина отруїлась неїстівними ягодами





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Інцидент трапився 16 серпня.



"Бригада Луцького міського відділення ЕМД №1 транспортувала маленьку пацієнтку віком 1 рік 7 міс. до лікувального закладу з симптомами отруєння", - йдеться у повідомлені.



Як виявилося дівчинка ненадовго залишилася без нагляду дорослих і наїлася ягід лаконоса американського.



Батьки вчасно виявили, що саме їла дитина і терміново звернулися до медиків, які надали дитині необхідну екстрену медичну допомогу.

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