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На Волині маленька дитина отруїлась неїстівними ягодами

На Волині маленька дитина отруїлась неїстівними ягодами
На Волині дитина з'їла неїстівну ягоду і отруїлась.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент трапився 16 серпня.

"Бригада Луцького міського відділення ЕМД №1 транспортувала маленьку пацієнтку віком 1 рік 7 міс. до лікувального закладу з симптомами отруєння", - йдеться у повідомлені.

Як виявилося дівчинка ненадовго залишилася без нагляду дорослих і наїлася ягід лаконоса американського.

Батьки вчасно виявили, що саме їла дитина і терміново звернулися до медиків, які надали дитині необхідну екстрену медичну допомогу.

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Теги: отруєння, дитина, ягода
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