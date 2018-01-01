Аварія на Волині: постраждав скутерист, який з'їхав в кювет





Інцидент трапився 16 серпня, - інформує ГУНП у Волинській області.



Керуючи транспортним засобом, 46-річний львів’янин, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет.



Внаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мельники Шацького району внаслідок автопригоди травмувався водій скутера Kawasaki, житель міста Львів.Інцидент трапився 16 серпня, - інформує ГУНП у Волинській області.Керуючи транспортним засобом, 46-річний львів’янин, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет.Внаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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