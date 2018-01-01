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Аварія на Волині: постраждав скутерист, який з'їхав в кювет

Аварія на Волині: постраждав скутерист, який з'їхав в кювет
У селі Мельники Шацького району внаслідок автопригоди травмувався водій скутера Kawasaki, житель міста Львів.

Інцидент трапився 16 серпня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Керуючи транспортним засобом, 46-річний львів’янин, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Внаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.



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Теги: аварія, скутерист
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