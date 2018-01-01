У школі №27 працюватиме три групи продовженого дня

Розповіли про стан справ із відкриттям школи №27 до 1 вересня.Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.Начальник управління освітизапевнила, що навчальний заклад відкриє свої двері на перший дзвоник.«Станом на сьогодні провели конкурс на заміщення посади директора школи №27, затвердили статут. Дирекція підібрала педагогічний склад. Зараз відбирають документи на навчання дітей у школі», - сказала посадовиця.За її словами, у навчальному закладі працюватиме три групи продовженого дня. Двоспальні ліжка для школи виготовляє рівненська фірма. Зараз прораховують вартість постільної білизни та матраців, які треба буде закупити додатково.