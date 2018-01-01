У школі №27 працюватиме три групи продовженого дня
Сьогодні, 11:08
Розповіли про стан справ із відкриттям школи №27 до 1 вересня.
Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко запевнила, що навчальний заклад відкриє свої двері на перший дзвоник.
«Станом на сьогодні провели конкурс на заміщення посади директора школи №27, затвердили статут. Дирекція підібрала педагогічний склад. Зараз відбирають документи на навчання дітей у школі», - сказала посадовиця.
За її словами, у навчальному закладі працюватиме три групи продовженого дня. Двоспальні ліжка для школи виготовляє рівненська фірма. Зараз прораховують вартість постільної білизни та матраців, які треба буде закупити додатково.
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Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко запевнила, що навчальний заклад відкриє свої двері на перший дзвоник.
«Станом на сьогодні провели конкурс на заміщення посади директора школи №27, затвердили статут. Дирекція підібрала педагогічний склад. Зараз відбирають документи на навчання дітей у школі», - сказала посадовиця.
За її словами, у навчальному закладі працюватиме три групи продовженого дня. Двоспальні ліжка для школи виготовляє рівненська фірма. Зараз прораховують вартість постільної білизни та матраців, які треба буде закупити додатково.
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