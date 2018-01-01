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В Іспанії від спеки померли 23 людини

В Іспанії від спеки померли 23 людини
Щонайменше 23 людини загинули в автономній області Каталонія на північному сході Іспанії через спеку влітку цього року.

Про це з посиланням на дані каталонської влади повідомляє Catalonia Today, - передає УНН.

"За даними каталонської влади, близько 23 людей загинули через високі температури влітку цього року. Двоє людей загинули перед початком спеки, яка, за повідомленнями метеорологічної служби, почалася з 2 серпня. Ще 21 людина померла від теплового удару в період з 2 по 13 серпня", - пише видання.

Зазначено, що жертвам було від 41 до 100 років.

Також повідомляється, що вдома померли 10 осіб, решта 13 померли на вулиці, працюючи або займаючись фізичною діяльністю.

Сімнадцять людей загинули у Барселоні й околицях, одна людина померла в Жироні, одна в Леріді і ще чотири в Таррагоні.

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Теги: спека, Італія
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