У Сумах поховали бійця, який загинув 4 роки тому під Іловайськом

Олександра Буйвало, рідні якого 4 роки проводили його пошуки. І лише цього року пошуковці гуманітарної місії "Чорний тюльпан" знайшли рештки тіла бійця під Побєдою, що на Луганщині.



На плацу 27-ї Сумської реактивної артбригади попрощалися із військовим Олександром Буйвалом. Він на війні був з перших днів, і безвісти зник восени 2014 під Іловайськом, - інформує



Тоді, 3 вересня 2014 року, водночас загинули сімнадцять військовослужбовців Сумської артбригади. Тіло ж Олександра довго не могли знайти.



У нього залишилися мати, дружина та чотирирічний син. Власну дитину Олександр бачив лише раз, коли забирав із полового будинку.



"Я всі дні чекала і думала, що він повернеться. Як листочок зашелестить чи хвіртка стукне, то я бігла весь час на вулицю , надіючись, що він прийшов. Я думала, що він в полон потрапив.Я не вірила в його смерть до того дня, поки не приїхали військові",– сказала мати загиблого бійця Надія.



Тіло Олександра знайшла гуманітарна місія "Чорний тюльпан" поблизу селища Побєда на Луганщині. Побратим Микола вказав приблизно, де відбувався обстріл. Волонтери прочистили близько трьох гектарів території, копали землю до півметра, а потім просіювали через спеціальне решето. Знайдені кістки вони віддали на експертизу. Там встановили, що це справді рештки бійця, якого шукали майже чотири роки.



"Територія била величезна, пошуки були складні, бо вже було холодно. Гори заліза, металолому, воронки та ями – ми все повністю пересівали через сито. Так і вдалося знайти фрагменти останків Олександра. Для нас це било великим шансом повернути його додому", – розповів керівник пошукового загону гуманітарної місії "Чорний тюльпан" Олексій Юков.



Загалом за чотири роки гуманітарна місія знайшла понад 700 загиблих українських військових. Після прощання останки загиблого Олександра Буйвало поховали на Алеї слави у Сумах.







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