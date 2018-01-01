Розповіли, чи готові луцькі школи і садочки до пожеж

Повідомили, чи готові заклади освіти Луцька до пожеж.Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.Начальник управління освітизауважила, що проблему протипожежної безпеки не можна вирішити за рік, адже на це потрібно багато коштів.«Ми виконали відповідні роботи, які у нашій компетенції. Зокрема, провели протипожежні навчання для працівників шкіл на суму понад 46 тисяч гривень. Ця тема постійно на контролі», - сказала посадовиця.У 2018 році придбали 47 вогнегасників для шкіл та 62 – для садочків.У двох садочках встановили нову протипожежну сигналізацію, її необхідно облаштувати у школі на Дубнівській. Кошти на це проситимуть виділити на найближчій сесії міськради.Окрім того, провели вогнезахисну обробку у низці закладів освіти. Потрібно це зробити ще у школах № 2, 5, 7, 9, 13, 26, навчально-реабілітаційному центрі, садочках №2, 8, 15, 17, 29.