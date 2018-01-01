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Розповіли, чи готові луцькі школи і садочки до пожеж

Розповіли, чи готові луцькі школи і садочки до пожеж
Повідомили, чи готові заклади освіти Луцька до пожеж.

Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко зауважила, що проблему протипожежної безпеки не можна вирішити за рік, адже на це потрібно багато коштів.

«Ми виконали відповідні роботи, які у нашій компетенції. Зокрема, провели протипожежні навчання для працівників шкіл на суму понад 46 тисяч гривень. Ця тема постійно на контролі», - сказала посадовиця.
У 2018 році придбали 47 вогнегасників для шкіл та 62 – для садочків.

У двох садочках встановили нову протипожежну сигналізацію, її необхідно облаштувати у школі на Дубнівській. Кошти на це проситимуть виділити на найближчій сесії міськради.

Окрім того, провели вогнезахисну обробку у низці закладів освіти. Потрібно це зробити ще у школах № 2, 5, 7, 9, 13, 26, навчально-реабілітаційному центрі, садочках №2, 8, 15, 17, 29.

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Теги: школа, Луцьк, пожежа, готовність
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