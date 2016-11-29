У Луцьку переглянуть фільм «Тебе ніколи тут не було»



Організатори події у Луцьку, команда «Lutsk Night Cinema», обрали для показу кінострічку «Тебе ніколи тут не було» (2017).



Даний фільм є продуктом спільного виробництва США та Франції. Кінострічку озвучено українською мовою, вона триває 1,5 години. Глядачам буде запропоновано на вибір дві версії фільму. Перша з них подана мовою оригіналу з українськими субтитрами, а друга має український переклад.



Фільм здобув чимало нагород, зокрема відзнаки на Каннському кінофестивалі за найкращий сценарій та найкращу чоловічу роль.

Показ є абсолютно безкоштовним, також на заході передбачений кава-брейк, безкоштовна поліграфічна продукція від організаторів та фотозвіт заходу.



Із собою брати нічого не потрібно, крім друзів та бадьорого настрою. Глядачі розміщуватимуться на стільцях. Реєстрація відсутня. Оскільки даний кінопоказ проходить лише один раз, організатори рекомендують не пропустити такої унікальної нагоди.



Покази в рамках цього фестивалю проходять за підтримки



Трейлер даного фільму можна переглянути



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже завтра, 17 серпня, о 19:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний узвіз, 5) відбудеться показ кримінального трилеру в рамках другого фестивалю Європейського кіно.Організатори події у Луцьку, команда «Lutsk Night Cinema», обрали для показу кінострічку «Тебе ніколи тут не було» (2017).Даний фільм є продуктом спільного виробництва США та Франції. Кінострічку озвучено українською мовою, вона триває 1,5 години. Глядачам буде запропоновано на вибір дві версії фільму. Перша з них подана мовою оригіналу з українськими субтитрами, а друга має український переклад.Фільм здобув чимало нагород, зокрема відзнаки на Каннському кінофестивалі за найкращий сценарій та найкращу чоловічу роль.Показ є абсолютно безкоштовним, також на заході передбачений кава-брейк, безкоштовна поліграфічна продукція від організаторів та фотозвіт заходу.Із собою брати нічого не потрібно, крім друзів та бадьорого настрою. Глядачі розміщуватимуться на стільцях. Реєстрація відсутня. Оскільки даний кінопоказ проходить лише один раз, організатори рекомендують не пропустити такої унікальної нагоди.Покази в рамках цього фестивалю проходять за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні . Сам фестиваль триватиме до 31 серпня. Отож на лучан та гостей міста чекає ще один показ до кінця літа. Метою фестивалю є популяризація європейського мистецтва кіно, можливість українцям переглянути безкоштовно найкращі фільми останніх років, що були зняті в країнах ЄС.Трейлер даного фільму можна переглянути тут . Детальніше про кінопоказ та майбутні заходи можна дізнатися у спільноті організаторів події у Луцьку

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