Волинським педагогам несвоєчасно виплатили зарплату та відпускні





Про це повідомили на сайті



Протягом липня працівники управління проводили інспекційні відвідування у відділах освіти та молоді Рожищенської та Іваничівської РДА.



Зрештою, у цих відділах освіти зафіксували порушення. Це порушення вимог статті 115 КЗпПУ щодо регулярної виплати зарплати та відпускних, а також порушення вимог частини 1 статті 21 Закону України «Про відпустки» — зарплата за час відпустки не виплачується за три дні до її настання. Помісячний розпис освітньої субвенції на 2018 рік не забезпечує в повній мірі виплату заробітної плати педагогічному персоналу.



Зокрема, встановили, що заробітна плата, відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення працівникам за червень були виплачені в повному обсязі. Проте у Рожищенській РДА решта відпускних виплатили у липні, а у Іваничівському районі за липень відпускних виплатили лише 11%, решта не оплатили через незабезпеченість коштів. 89% заробітної плати та відпускних планувалося виплатити до 15 серпня.



Начальникам відділів освіти та молоді Рожищенської та Іваничівської РДА внесли приписи, які зобов'язують усунути виявлені порушення згідно чинного законодавства.

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