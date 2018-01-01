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Волиняни можуть придбати у ПриватБанку квитки на додаткові серпневі потяги*

Волиняни можуть придбати у ПриватБанку квитки на додаткові серпневі потяги*
Із нагоди Дня Незалежності українці матимуть додатковий вихідний 24 серпня. ПриватБанк кличе клієнтів скористатися нагодою і подорожувати Україною.

Цього місяця українці відпочиватимуть три дні поспіль - з 24 до 26 серпня. На вихідні Укрзалізниця призначила додаткові потяги. Вони курсуватимуть за напрямками Київ-Хмельницький, Київ-Дніпро, Київ-Ковель, Київ-Львів. До того ж, протягом літнього сезону додатково курсують 23 поїзди та збільшено періодичність курсування шести цілорічних поїздів.

Аби українці могли зручно купувати проїзні документи, ПриватБанк запустив продаж квитків на додаткові потяги у всіх каналах банку. Пасажири можуть придбати квитки на потяги у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.

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Теги: ПриватБанк
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