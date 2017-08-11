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У Луцьку восени подорожчає вода

У Луцьку восени подорожчає вода
Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для лучан, хоч і не набагато, але все ж зростуть вже з осені.

Про це йшлося під час відкритого обговорення щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік КП «Луцькводоканал», - пише Волинська правда.

Як пояснив перший заступник директора КП «Луцьковдоканал» Віктор Гуменюк, основними складовими формування тарифу є такі, зокрема, чинники як ріст мінімальної заробітної плати, а також здорожчання з 1 жовтня електроенергії. Зокрема, 40% складової тарифу на водопостачання становить саме вартість електроенергії.

Він також зауважив, що формування тарифу не є ініціативою КП «Луцькводоканал», оскільки усі принципи формування тарифів встановлюються НКРЕ.

Отож, якщо на разі тариф за послуги централізованого водопостачання становить 4 гривні 88 копійок за 1 кубометр води, то нова ціна становитиме 5 гривень 64 копійки. Якщо за послуги водовідведення лучани сплачували 5 гривень 9 копійок, то новий тариф становитиме 5 гривень 88 копійок. І якщо кубометр холодної води вартував 5,25 гривень, то тепер він буде коштувати 6,24 гривні.

«Якщо, в середньому, одне домогосподарство багатоквартирного будинку використовує 4 – 5 кубометрів води, то навантаження через здорожчання буде не обтяжливим – доведеться платити, в середньому, більше на 3,6 гривні», – зауважив Віктор Гуменюк.

Саме відкрите обговорення, до слова, тривало не більше ніж півгодини, у присутніх не виникло жодних запитань.

«Шкода, що ми вже так, дещо з запізнення, вже в кінці літа формуємо тарифи на 2018 рік, але це на разі необхідно зробити», – зауважив перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад.

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Теги: вода, тариф, Луцьк
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Коментарі 1
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Ой як туго з математикою в заступника директора. На чотирьох кубах 7.20 а на 5-ти кубах 9 грн.
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