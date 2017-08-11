У Луцьку восени подорожчає вода





Про це йшлося під час відкритого обговорення щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік КП «Луцькводоканал», - пише



Як пояснив перший заступник директора КП «Луцьковдоканал» Віктор Гуменюк, основними складовими формування тарифу є такі, зокрема, чинники як ріст мінімальної заробітної плати, а також здорожчання з 1 жовтня електроенергії. Зокрема, 40% складової тарифу на водопостачання становить саме вартість електроенергії.



Він також зауважив, що формування тарифу не є ініціативою КП «Луцькводоканал», оскільки усі принципи формування тарифів встановлюються НКРЕ.



Отож, якщо на разі тариф за послуги централізованого водопостачання становить 4 гривні 88 копійок за 1 кубометр води, то нова ціна становитиме 5 гривень 64 копійки. Якщо за послуги водовідведення лучани сплачували 5 гривень 9 копійок, то новий тариф становитиме 5 гривень 88 копійок. І якщо кубометр холодної води вартував 5,25 гривень, то тепер він буде коштувати 6,24 гривні.



«Якщо, в середньому, одне домогосподарство багатоквартирного будинку використовує 4 – 5 кубометрів води, то навантаження через здорожчання буде не обтяжливим – доведеться платити, в середньому, більше на 3,6 гривні», – зауважив Віктор Гуменюк.



Саме відкрите обговорення, до слова, тривало не більше ніж півгодини, у присутніх не виникло жодних запитань.



«Шкода, що ми вже так, дещо з запізнення, вже в кінці літа формуємо тарифи на 2018 рік, але це на разі необхідно зробити», – зауважив перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для лучан, хоч і не набагато, але все ж зростуть вже з осені.Про це йшлося під час відкритого обговорення щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік КП «Луцькводоканал», - пише Волинська правда Як пояснив перший заступник директора КП «Луцьковдоканал», основними складовими формування тарифу є такі, зокрема, чинники як ріст мінімальної заробітної плати, а також здорожчання з 1 жовтня електроенергії. Зокрема, 40% складової тарифу на водопостачання становить саме вартість електроенергії.Він також зауважив, що формування тарифу не є ініціативою КП «Луцькводоканал», оскільки усі принципи формування тарифів встановлюються НКРЕ.Отож, якщо на разі тариф за послуги централізованого водопостачання становить 4 гривні 88 копійок за 1 кубометр води, то нова ціна становитиме 5 гривень 64 копійки. Якщо за послуги водовідведення лучани сплачували 5 гривень 9 копійок, то новий тариф становитиме 5 гривень 88 копійок. І якщо кубометр холодної води вартував 5,25 гривень, то тепер він буде коштувати 6,24 гривні.«Якщо, в середньому, одне домогосподарство багатоквартирного будинку використовує 4 – 5 кубометрів води, то навантаження через здорожчання буде не обтяжливим – доведеться платити, в середньому, більше на 3,6 гривні», – зауважив Віктор Гуменюк.Саме відкрите обговорення, до слова, тривало не більше ніж півгодини, у присутніх не виникло жодних запитань.«Шкода, що ми вже так, дещо з запізнення, вже в кінці літа формуємо тарифи на 2018 рік, але це на разі необхідно зробити», – зауважив перший заступник луцького міського голови

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