Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку





Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, повідомили у



Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми задокументували злочинну діяльність 28-річної лучанки, яка організувала у Луцьку місце розпусти.



Підозрювана винайняла квартиру, підшуковувала жінок та клієнтів для зайняття проституцією, за що отримувала винагороду. Під час слідства з’ясували, що незаконною діяльністю жінка займалася більше семи місяців.



Слідчі оголосили їй про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).



Підозрюваній обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Лучанці загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.



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