На Волині, рятуючи школярку, втопилася 16-річна дівчина





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Загалом від початку року на водоймах області втопилося четверо дітей віком від 8 до 16 років.



Поліція застерігає батьків та наголошує, у жодному разі не залишати дітей без нагляду біля водойм та не дозволяти йти до води самим. Навіть під наглядом дорослих, вони повинні бути екіпіровані надувними нарукавниками і кругом.



Діти не завжди можуть правильно оцінити рівень небезпеки, відтак потрапляють у водяну пастку. Зазвичай непоправне стається саме тому, що поруч не має людини, яка б могла вчасно прийти на допомогу. Роз’яснюйте дітям, що річка, озеро чи ставок – не місце для пустощів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 16 серпня, у річці Стир поблизу селища Колки Маневицького району, рятуючи 13-річну школярку, загинула 16-річна дівчина.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині Загалом від початку року на водоймах області втопилося четверо дітей віком від 8 до 16 років.Поліція застерігає батьків та наголошує, у жодному разі не залишати дітей без нагляду біля водойм та не дозволяти йти до води самим. Навіть під наглядом дорослих, вони повинні бути екіпіровані надувними нарукавниками і кругом.Діти не завжди можуть правильно оцінити рівень небезпеки, відтак потрапляють у водяну пастку. Зазвичай непоправне стається саме тому, що поруч не має людини, яка б могла вчасно прийти на допомогу. Роз’яснюйте дітям, що річка, озеро чи ставок – не місце для пустощів.

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