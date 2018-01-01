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На Волині, рятуючи школярку, втопилася 16-річна дівчина

На Волині, рятуючи школярку, втопилася 16-річна дівчина
Учора, 16 серпня, у річці Стир поблизу селища Колки Маневицького району, рятуючи 13-річну школярку, загинула 16-річна дівчина.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Загалом від початку року на водоймах області втопилося четверо дітей віком від 8 до 16 років.

Поліція застерігає батьків та наголошує, у жодному разі не залишати дітей без нагляду біля водойм та не дозволяти йти до води самим. Навіть під наглядом дорослих, вони повинні бути екіпіровані надувними нарукавниками і кругом.

Діти не завжди можуть правильно оцінити рівень небезпеки, відтак потрапляють у водяну пастку. Зазвичай непоправне стається саме тому, що поруч не має людини, яка б могла вчасно прийти на допомогу. Роз’яснюйте дітям, що річка, озеро чи ставок – не місце для пустощів.

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Теги: смерть на воді, порятунок, загибель, потопельник, Волинь
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