Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф
Сьогодні, 13:15
У Волинську обласну клінічну лікарню привезли ангіографічну систему вартістю майже 620 тисяч доларів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА» у соціальній мережі Facebook.
Ангіограф, як уточнив заступник головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар, вже є у трійці найдорожчого устаткування, яким користуються у цьому закладі. І, до слова, ця закупівля волинського Субпроекту – найвартісніша.
Консультант з управління Субпроектом Марія Адамчук нагадала, що передувала цьому тривала і скрупульозна робота багатьох людей.
Наразі у лікарні дозавершують ремонт приміщення (зокрема й через те, що довелося розбирати віконний проріз, аби обладнання потрапило всередину). Фахівці фірми у перший тиждень вересня прибудуть для складання установки. Цей процес займе 3-4 тижні. А потім його введуть в експлуатацію та розпочнуть надавати послуги краянам.
«Титанічна підготовча робота, складні процедури закупівель і безліч проблемних питань, які виникали і потребували вирішення, як то кажуть, на вчора – це вже історія. А реальність – вартісна техніка, що з’явилася в області завдяки позиці Світового банку. Пишаюся командою, яка це зробила і працює далі для якісної реалізації Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області». Бо за усіма його складовими – волиняни та їхнє здоров’я», – наголосила консультант з управління Субпроектом Марія Адамчук.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА» у соціальній мережі Facebook.
Ангіограф, як уточнив заступник головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар, вже є у трійці найдорожчого устаткування, яким користуються у цьому закладі. І, до слова, ця закупівля волинського Субпроекту – найвартісніша.
Консультант з управління Субпроектом Марія Адамчук нагадала, що передувала цьому тривала і скрупульозна робота багатьох людей.
Наразі у лікарні дозавершують ремонт приміщення (зокрема й через те, що довелося розбирати віконний проріз, аби обладнання потрапило всередину). Фахівці фірми у перший тиждень вересня прибудуть для складання установки. Цей процес займе 3-4 тижні. А потім його введуть в експлуатацію та розпочнуть надавати послуги краянам.
«Титанічна підготовча робота, складні процедури закупівель і безліч проблемних питань, які виникали і потребували вирішення, як то кажуть, на вчора – це вже історія. А реальність – вартісна техніка, що з’явилася в області завдяки позиці Світового банку. Пишаюся командою, яка це зробила і працює далі для якісної реалізації Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області». Бо за усіма його складовими – волиняни та їхнє здоров’я», – наголосила консультант з управління Субпроектом Марія Адамчук.
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