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Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф

Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф
У Волинську обласну клінічну лікарню привезли ангіографічну систему вартістю майже 620 тисяч доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА» у соціальній мережі Facebook.

Ангіограф, як уточнив заступник головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар, вже є у трійці найдорожчого устаткування, яким користуються у цьому закладі. І, до слова, ця закупівля волинського Субпроекту – найвартісніша.

Консультант з управління Субпроектом Марія Адамчук нагадала, що передувала цьому тривала і скрупульозна робота багатьох людей.

Наразі у лікарні дозавершують ремонт приміщення (зокрема й через те, що довелося розбирати віконний проріз, аби обладнання потрапило всередину). Фахівці фірми у перший тиждень вересня прибудуть для складання установки. Цей процес займе 3-4 тижні. А потім його введуть в експлуатацію та розпочнуть надавати послуги краянам.

«Титанічна підготовча робота, складні процедури закупівель і безліч проблемних питань, які виникали і потребували вирішення, як то кажуть, на вчора – це вже історія. А реальність – вартісна техніка, що з’явилася в області завдяки позиці Світового банку. Пишаюся командою, яка це зробила і працює далі для якісної реалізації Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області». Бо за усіма його складовими – волиняни та їхнє здоров’я», – наголосила консультант з управління Субпроектом Марія Адамчук.

Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф
Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф
Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф
Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф
Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф
Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф
Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф


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Теги: ангіограф, Субпроект, Волинь, лікарня
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