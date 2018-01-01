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На Волині виявили трьох нелегалів

На Волині виявили трьох нелегалів
У Турійському районі Волинської області правоохоронці виявили трьох іноземців, які порушили правила перебування в Україні.

Про це повідомили на сторінці Турійського відділення поліції у Facebook.

Їх притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 гривень).

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Теги: поліція, іноземець, нелегал, Волинь
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