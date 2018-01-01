На Волині виявили трьох нелегалів





Про це повідомили на сторінці Турійського відділення поліції у Facebook.



Їх притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі Волинської області правоохоронці виявили трьох іноземців, які порушили правила перебування в Україні.Про це повідомили на сторінці Турійського відділення поліції у Facebook.Їх притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 гривень).

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