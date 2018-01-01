У Німеччині перекинувся автобус: постраждало 16 людей
Сьогодні, 13:46
У Німеччині поблизу міста Росток перекинувся автобус з 55 пасажирами, щонайменше 16 людей постраждали.
Про це повідомляє Spiegel Online, - передає УНН.
Автобус компанії Flixbus їхав з Швеції через Данію та німецьке місто Росток до Берліна. Близько 6:30 з невідомих причин він перекинувся. У салоні всього перебувало 55 пасажирів. Інші автомобілі в аварії не були задіяні.
У результаті ДТП шестеро людей отримали серйозні ушкодження, ще 10 — легкі травми. Поки невідомо, чи постраждав водій автобуса.
На місці аварії працює поліція. Рух трасою після ДТП перекрили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Spiegel Online, - передає УНН.
Автобус компанії Flixbus їхав з Швеції через Данію та німецьке місто Росток до Берліна. Близько 6:30 з невідомих причин він перекинувся. У салоні всього перебувало 55 пасажирів. Інші автомобілі в аварії не були задіяні.
У результаті ДТП шестеро людей отримали серйозні ушкодження, ще 10 — легкі травми. Поки невідомо, чи постраждав водій автобуса.
На місці аварії працює поліція. Рух трасою після ДТП перекрили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Ківерцях відбудеться фестиваль кавуна
Сьогодні, 14:18
На Рівненщині двоє дітей отруїлись невідомою речовиною
Сьогодні, 14:01
У Німеччині перекинувся автобус: постраждало 16 людей
Сьогодні, 13:46
На Волині виявили трьох нелегалів
Сьогодні, 13:41
Волинській обласній лікарні передали дороговартісний ангіограф
Сьогодні, 13:15