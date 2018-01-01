У Німеччині перекинувся автобус: постраждало 16 людей





Про це повідомляє Spiegel Online, - передає



Автобус компанії Flixbus їхав з Швеції через Данію та німецьке місто Росток до Берліна. Близько 6:30 з невідомих причин він перекинувся. У салоні всього перебувало 55 пасажирів. Інші автомобілі в аварії не були задіяні.



У результаті ДТП шестеро людей отримали серйозні ушкодження, ще 10 — легкі травми. Поки невідомо, чи постраждав водій автобуса.



На місці аварії працює поліція. Рух трасою після ДТП перекрили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині поблизу міста Росток перекинувся автобус з 55 пасажирами, щонайменше 16 людей постраждали.Про це повідомляє Spiegel Online, - передає УНН Автобус компанії Flixbus їхав з Швеції через Данію та німецьке місто Росток до Берліна. Близько 6:30 з невідомих причин він перекинувся. У салоні всього перебувало 55 пасажирів. Інші автомобілі в аварії не були задіяні.У результаті ДТП шестеро людей отримали серйозні ушкодження, ще 10 — легкі травми. Поки невідомо, чи постраждав водій автобуса.На місці аварії працює поліція. Рух трасою після ДТП перекрили.

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