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У Німеччині перекинувся автобус: постраждало 16 людей

У Німеччині перекинувся автобус: постраждало 16 людей
У Німеччині поблизу міста Росток перекинувся автобус з 55 пасажирами, щонайменше 16 людей постраждали.

Про це повідомляє Spiegel Online, - передає УНН.

Автобус компанії Flixbus їхав з Швеції через Данію та німецьке місто Росток до Берліна. Близько 6:30 з невідомих причин він перекинувся. У салоні всього перебувало 55 пасажирів. Інші автомобілі в аварії не були задіяні.

У результаті ДТП шестеро людей отримали серйозні ушкодження, ще 10 — легкі травми. Поки невідомо, чи постраждав водій автобуса.

На місці аварії працює поліція. Рух трасою після ДТП перекрили.


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Теги: аварія, автобус, Німеччина
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